El nuevo escándalo de Adam Levine: dos mujeres lo denunciaron por enviarles mensajes de corte sexual

No pasaron ni 24 horas desde que el cantante estadounidense Adam Levine usara sus redes sociales para negar haber mantenido un romance con la modelo Sumner Stroh, quien lo acusó este lunes en TikTok de haberle sido infiel a su esposa con ella, cuando dos nuevas mujeres lo funaron por haberles enviado mensajes coquetos y de índole sexual.

LEE MÁS: Adam Levine negó romance con modelo que lo denunció de infidelidad: “No tuve una aventura”

El nuevo escándalo llega en el peor momento para el intérprete de “Moves like Jagger” o “Payphone”, quien tras la denuncia de Stroh se convirtió en pocos minutos en tendencia mundial de las redes sociales gracias al hashtag #ExposeAdamLevine.

La información fue entregada por el Daily Mail, diario británico que señaló a la comediante Maryka y Alyson Rose, como las nuevas denunciantes del líder de Maroon 5.

Las pruebas contra Adam Levine

La primera en mostrar los mensajes subidos de tonos en TikTok fue Maryka, quien además filtró un video selfie que le mandó el artista.

“Amigo, ¿que no estás casado? jajajá”, se puede leer en uno de los texteos supuestamente escritos entre la comediante y el cantante, donde Levine le insiste a la joven en estar “obsesionado” con ella y que pese a estar casado su situación era “complicada”.

LEE MÁS: Adam Levine fue infiel a su esposa: modelo revela pruebas de su aventura con el cantante

“Nunca te disculpes por ser humana”, es otro de los diálogos en pantallazos que mostró Maryka en las historias de su Instagram, donde el cantante no se hace problemas en sugerirle que se distrajera “mientras follas conmigo”.

En la misma línea, los mensajes escritos a Alyson Rose también resultaron ser reveladores, indica el medio. Al punto que el video donde la joven mostró los pantallazos de los escritos de Levine fue rápidamente eliminado de TikTok.

En ellos, el artista le habría señalado a Rose que “no debería estar hablando contigo, ¿sabes (eso), verdad?”.

Adam Levine. Fuente: Instagram @adamlevine.

Hasta el momento, y pese al revuelo que han provocado las nuevas denuncias en su contra, el cantante no se ha pronunciado en sus redes sociales, tal como lo hiciera este martes, donde aseguró no “ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo haremos juntos”.

“Me equivoqué hablando con alguien que no fuera mi esposa utilizando cualquier tipo de coqueteo. Sin embargo, no tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado”, explicó.