“Que rico, buena onda”: Eli de Caso regresa a la TV con programa de educación digital para adultos mayores

Después de varios años alejada de las pantallas chilenas, este próximo domingo 2 de octubre, y en Canal 13, Eliana de Caso regresará a liderar un proyecto televisivo.

Será el programa “Conectados con Eli de Movistar”, un espacio de servicio que busca cerrar la brecha digital de las personas mayores en nuestro país, entregándoles las herramientas que les permitan comunicarse y moverse con éxito en entornos digitales, contribuyendo a su inclusión social y facilitándoles tareas de su vida cotidiana.

Según informa la señal privada, en este retorno de la animadora que popularizó las temáticas de servicio en la TV chilena gracias a programas como “Aló Eli”, “Buenas tardes Eli” y “De Caso a Caso”. Eliana estará acompañada por la infuencer Gianella Marengo, el geriatra Juan Carlos Molina y el Content Manager de Movistar Chile, Erick Jara.

Ahora me atrevo a prender el computador, a pedir una hora al doctor y hacer transferencias bancarias, cosas que antes no sabía hacer. — Eli de Caso

El regreso de Eli de Caso

“La premisa del programa es que, durante la pandemia, las personas mayores vieron restringida su movilidad, y se les hizo más necesario que nunca conectarse mediante la tecnología. Por eso, ‘Conectados con Eli’ tiene tutoriales para aprender a pagar cuentas, comprar medicamentos, agendar horas médicas e incluso ver películas utilizando el computador, tablet o teléfono celular. Además, cada semana visitarán el programa artistas de vasta trayectoria, y conoceremos detalles de sus carreras y de cómo se desenvuelven en el mundo digital”, explicaron en Canal 13, que además recuerda que este nuevo espacio que se emitirá desde las 9:00 horas, nació en 2020 en las plataformas de Facebook y Youtube de Movistar, donde fue sumando seguidores y un éxito que pavimentó su llegada a las pantallas de la señal de Luksic.

Eli de Caso y Gianella Marengo. Fuente: Canal 13.

“Es un regalo para mí estar en este programa que tiene que ver con la educación digital de la gente grande. Este programa partió cuando empezada la pandemia, los viejos nos tuvimos que alejar y quedar solos, entonces junto a Movistar pensamos en qué podíamos hacer con la tecnología para acercar a la gente. Siempre quisimos estar en la pantalla abierta, así que estoy feliz de llegar al 13″, contó De Caso, la primera beneficiada con los contenidos del programa.

“Tengo problemas todavía con la tecnología, pero cada vez menos. La Gianella Marengo me ha enseñado muchas cosas y he aprendido. Ahora me atrevo a prender el computador, a pedir una hora al doctor y hacer transferencias bancarias, cosas que antes no sabía hacer. Por eso estoy contenta y creo que la gente va a aprender tal como yo, y eso los va a ayudar en su diario vivir”, señaló.

Junto a De Caso, otra figura mediática que regresará al formato será Gianella Marengo, quien hace varias semanas había anunciado en sus plataformas digitales su reencuentro con la TV.

“Estoy muy feliz por esta nueva etapa del programa, ya un poco más madurado. Es un programa precioso por el que remamos mucho, es un género nuevo y súper necesario. Haber partido con cuatro capítulos y ahora llevar tres temporadas, y pasar de nuestras casas a hacerlo en un estudio, ha sido súper reconfortante para el alma. Estar en Canal 13 para nosotros es súper importante”, cerró la influencer.