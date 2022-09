“Es un hombre para admirar”: Nicole Moreno entregó detalles de su relación con Ignacio González

Nicole Moreno entregó este miércoles, en entrevista con Julio César Rodríguez, en el late “Síganme los buenos” (SLB), una serie de detalles respecto del inicio de su relación amorosa con el actual arquero de Deportes Antofagasta, Ignacio González.

La influencer, dedicada en los últimos años ciento por ciento al fitness y fisicoculturismo de alta competencia, abrió su corazón a JC luego que el periodista le preguntara por su romance con el futbolista formado en Colo Colo.

Evidentemente nerviosa, la mediática figura reconoció que González ha sido importante en su vida y que ve en él a un “hombre para admirar”, por su disciplina y dedicación al trabajo.

La admiración de Nicole Moreno

“Yo lo admiro un montón a él, en verdad. Me encanta haber llegado a su vida y él a la mía”, inició Nicole, quien aseguró complementarse muy bien con el arquero.

“Nos complementamos, sentimos que estamos conectados de tal manera, que queremos los dos crecer (juntos). Es un chico súper inteligente, súper disciplinado, súper trabajador. De verdad que es un hombre para admirar”, explicó Moreno, quien ya más relajada en su conversación con Rodríguez dio cuenta de la forma en que logró conocer a su actual pareja.

“Fue por el tema inmobiliario, así nos conocimos. Él tiene su empresa, además de ser arquero. Me encanta su historia de vida”, reveló la influencer, sin dar mayor información respecto del momento en que ambos decidieron iniciar su relación.

“Me gusta su manera de como hace las cosas, como enfrenta la vida, su perseverancia, como enfrenta cada situación. Porque es un deportista muy profesional, de verdad. O sea, se levanta dos o tres horas antes para entrenar, el tema de empresario también. Es como muy cabeza, muy inteligente, y su historia de vida, como él me comentó, en algún momento, de cómo armó su empresa, me llamó mucho la atención porque, de alguna manera, me identifico con él”, dijo la joven, quien puso a su pareja como un ejemplo a seguir.

“Si él pudo, si yo pude y puedo seguir haciendo todo esto. ¿Por qué no toda la gente? Él, de verdad que tiene un gran mérito, porque le enseña a cómo invertir a las personas que quizás no tienen los conocimientos suficientes para realizar una transacción, ya sea para invertir o a quienes no tienen su primera propiedad, tiene una tremenda vocación. Me encanta, porque ayuda a los futbolistas y a todo tipo de gente. Es súper apasionado con eso”, finalizó.