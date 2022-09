Pato Torres recordó los años más oscuros de la dictadura: “Estoy vivo gracias a un angelito de la guarda”

Los recuerdos de Pato Torres sobre los años más oscuros del régimen militar son impactantes. El actor contó cómo vivió la dictadura, sus problemas económicos y la constante amenaza de perder la vida. En el set del programa “Entre Chorizos” (Canal TVR, miércoles a las 22 horas) y ante el cuestionario del conductor del espacio, Javier Galleguillos, el conocido artista contó que el Golpe Militar significó el fin de sus estudios en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. “No alcancé a egresar, me echaron”, cuenta con resignación al mirar en perspectiva aquellos años.

Tras ser marginado, Torres estudió Danza y fue, precisamente, a través de este arte que pisó por primera vez un estudio de TV. Fue en “Sábado Gigante” en el Clan Infantil donde debutó con éxito.

Los años sucesivos fueron de mal en peor para Pato Torres. “No había plata ni pa’ la micro”, señala. El trabajo escaseaba: “Había que escapar en los ensayos porque estaba la CNI y te podían llevar. Es que éramos todos de izquierda”, cuenta.

Gracias a lo que define como su “angelito de la guarda”, el actual locutor de Radio Corazón dice logró zafar. “Un día, en el año 75, un amigo me pide que lo acompañe a su casa. En el trayecto me dice que prefiere que dejemos la junta para otro día. Me bajo de la micro y me voy. Al otro día supe que lo llevaron preso y fue torturado por varios días”.

Pasaron los años y la situación del país no cambió. Ya como figura del extinto programa de humor “Jappening con Ja”, Pato Torres fue invitado a animar un acto en homenaje a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, jóvenes que fueron quemados por una unidad militar durante una jornada de protesta. Ser el anfitrión de ese evento significó que una amenaza de muerte llegara hasta TVN, el canal que emitía el espacio.

“Una persona me dice que tuviera mucho cuidado porque me podía pasar cualquier cosa. Estuve semanas muy asustado, cambiando las rutinas de viaje y otras medidas así”, señala.

En una línea más reciente, Javier Galleguillos preguntó a Torres cómo fue su vida en pandemia: “Significó que perdiera departamentos, autos. Quedé en pelota. Si no pagaba el departamento me iba a vivir al Mapocho”, cuenta.