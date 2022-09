“Como ladrillazos en la cabeza”: Elisa Zulueta reveló bestial asalto con golpiza que sufrió en la calle

En el capítulo de este viernes de Podemos Hablar, la actriz Elisa Zulueta revelará una brutal golpiza que sufrió al ser víctima de la delincuencia.

Los detalles de esta terrible experiencia serán dados a conocer esta noche, cuando se emita el programa de Chilevision, donde también fueron invitado los animadores Julián Elfenbein, Karen Doggenweiler y el cirujano de los famosos, Héctor Valdés.

En un adelanto al que tuvo acceso Página 7, aparece la historia que la actriz vivió con unos violentos delincuentes y contó en la sección ‘Punto de Encuentro’ del mencionado programa de conversación.

“A mí me pasó algo heavy, es algo que no he contado nunca. El 31 de diciembre estaba yendo a grabar al canal, yo no manejo, iba caminando a la micro, temprano, y me pegaron en a la calle. Esto fue el año pasado. Me pegaron en la calle, se sobrepasaron conmigo, no grave, pero muy fuerte ”, aseguró

Zulueta contó finalmente la violenta experiencia que incluyó golpes físicos: “Me dieron en la cabeza, terminé con contusiones. Me pegaron muy fuerte, sentí como ladrillazos en la cabeza, me tiró al suelo y ahí dije ‘cagué, a dónde va a llegar esto’. Pero alguien me estaba cuidando desde arriba, porque me salvé”, añadió a su testimonio.

Además, Elisa indicó que igualmente se fue a grabar: “Estaba bloqueada, llegué al canal y ahí me di cuenta de lo heavy que me pasó. Ahora lo cuento porque esto está ocurriendo, porque esto a un hombre que va caminando por la calle no le pasa”, afirmó.

“A mí me pasó por ser mujer, me vio débil, y se dio la libertad de hacer lo que me hizo, que fue brutal, y esto sigue ocurriendo”, finalizó.

