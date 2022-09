Julián Elfenbein sinceró íntimo complejo de infancia que le “quemó” zona púbica

El animador de Chilevisión Julián Elfenbein sinceró íntimo complejo que lo atormentó durante su infancia y lo llevó a realizar una locura durante seis meses que le terminó quemando la zona púbica. Así lo dio a conocer en el programa “Podemos Hablar”, donde confesó que, a diferencia de sus amigos”, el se desarrolló tarde y no tenía pelos en sus partes íntimas, por lo cual se avergonzaba.

“Cuando tenía 13, mis amigos, todos bien desarrollados… yo no, a mí me costó desarrollarme, pegarme el estirón y tener pelitos, no tenía, de hecho, soy poco peludo. Siempre jugué futbol y uno después se ducha y los camarines a los 13, 14 años, me daba un poco de pudor llegaban todos a la ducha y yo no tenía ningún pelo, en ninguna parte cuando mis amigos ya tenían frondoso po…”, relató respecto al complejo que lo afectaba en su adolescencia.

Sin embargo, siempre tuvo pelo, pero en su cabeza. Por lo tanto, se le ocurrió una “brillante” idea.

“Fue terrible”

“Siempre de afro y yo aburrido de las humillaciones, porque en esa época había bullying, pensé que podría hacer para que el próximo sábado tuviera pelos. Miro mi afro en el espejo y dije tate, me corté varios crespos”, señaló ante el asombro de los demás invitados, asegurado que “esto es real”.

Acto seguido, detalló, cómo se las ingenió para convertir su zona púbica en una frondosa mata de pelos.

“Tenia una cuestión de agorex, con una como laminita para unir todos estos pelos, me lo probé acá abajo por supuesto y quedaba super bien poh. Yapo, llegó el sábado y antes de meterme a las duchas, pasé al baño, a las cabinas del WC, sacó mi laminita le pongo agorex y me chanto el implante y llegó a la ducha, todos en el fondo, ¡¡¡aparezco yo y … toma!!! Saqué aplausos… imagínate, de un sábado para otro otra cosa po”.

El problema para Julián vino tiempo después, relató.

”El tema es que a los seis meses el agorex me quemó la zona, estuve mucho tiempo con esa cuestión hasta que me salieran mis propios pelos… fue terrible”, sentenció en medio de las risas.