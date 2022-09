Mauricio Pinilla se queda sin matinal: tras partida de Karen Doggenweiler el exfutbolista regresa al área deportiva

Durante este viernes se dio a conocer, sin duda, una de las noticias más importantes del año en cuanto a la televisión chilena: Karen Doggenweiler renunció a TVN, y parte a Mega. Remezón total en la grúa de la pantalla chica, pero ahora vienen más preguntas, ¿qué pasa con Mauricio Pinilla en el matinal del sábado?.

Bueno, de acuerdo a la periodista Paula Escobar, el exfutbolista fue removido de la animación del programa, ya que “su imagen no calzaría para el matinal” y es Gino Acosta el que asumiría la conducción.

Según la especialista, Pinilla regresa al área deportiva de TVN, ya que aún tiene contrato con la estación.

Esto se enmarca dentro de todos los escándalos y polémicas en las que se ha visto envuelto en el último tiempo. Primero con hablar sobre la tenencia y uso de armas, hacer público su apoyo al Rechazo, luego celebrar su triunfo y por último, el bullado encuentro con la escort nacional Natthy Chilena.

Storie de Paula Escobar Captura Instagram Paula Escobar

Escándalo con Natthy Chilena

Natthy Chilena subió este jueves un video en Instagram que parece hacer directa alusión a la declaración del exfutbolista, quien ha sostenido que no se reunió con la escort.

“Le voy a contestar a este hue... Ya estoy aburrida... ahora dice que no sabía que era escort, que no sabía quien era yo, osea hace tres años que no sabías quien era yo... me conociste como Natthy. Pero bueno chiquillos, quiero dejar claro que me conocía desde mucho antes”, aseguró la escort, echándole más leña al cahuín que sigue dando que hablar y no parece querer detenerse.

