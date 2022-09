“Me dijo muchas cosas”: La conversación de Pamela con Doggenweiler antes de renunciar a TVN

Totalmente sorprendida con la renuncia de Karen Doggenweiler a TVN quedó Pamela Díaz, al enterarse que la animadora dijo adiós al canal estatal para arribar a Mega. “Qué notición. Me alegro por ella, que rico cambio”, señaló la Fiera en conversación con Publimetro. “Espero que sea una buena oferta. Yo creo que Karen le hace falta un cambio. Donde se vaya le va ir increíble”.

Además, Pamela reveló parte de la conversación que tuvieron tiempo atrás, durante las grabaciones del fallido programa “Mochileros”, cuando ella le preguntó cómo aguantaba que en TVN le hubiesen bajado el sueldo o le dieran proyectos que no eran adecuados para su calidad profesional.

“Yo me recuerdo que ella llevaba 26 años en el canal, estábamos en Valdivia. Y me dice que sí habían cosas que no siempre resultaban, pero que ella era empleada nomás del canal y no tenía mucho que opinar” recordó Pamela, quien en ese tiempo ya la notaba algo desmotivada.

“Me dijo muchas cosas que no salieron al aire de su estadía. Le pregunté si no se sentía pasada a llevar en el puesto, porque siempre estaba en el banco o le hacían programas que no eran mucho en su estilo y le bajaron el sueldo durante mucho tiempo y tuvo que aguantar. Por eso, yo siempre la sentí un poquito así como aguantando. Aguantando por su forma profesional”.

Tras esto y recalcando la alegría característica de Karen, afirmó que “lo que pasa es que ella siempre es positiva y a parte le tiene un cariño grande a TVN, por eso tampoco se iba. Creo que es la única mujer de TVN que tiene ese récord de estar 30 años y creo que para ella es importante. Es para mí la número uno, lejos”, sentenció.

La renuncia de Karen

Karen Doggenweiler presentó hoy su renuncia a TVN y llega a Mega, según revelaron fuentes a Publimetro. Sí, así. Parece que la animadora escuchó a Raquel Argandoña y decidió darle un giro tremendo a su carrera. La periodista llegó en 1991 al canal estatal y desde ahí ha sido su casa televisiva.

La misma periodista dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram. “Queridas amigas y amigos, quiero contarles, con muchas emociones, que después de una profunda reflexión, decidí dejar @tvn, mi canal de siempre”.

“Ahí llegué a hacer mi práctica como periodista al Departamento de Prensa hace ya 30 años. Desde entonces, pude compartir el desafío de la televisión pública con tremendos compañeros a quienes agradezco infinitamente todo el cariño que me han entregado. Siempre di lo mejor de mi con compromiso y profesionalismo”, prosiguió.

“Gracias a ustedes por recibirme en sus hogares durante este tiempo, donde compartimos programas entrañables que se quedan para siempre en mi corazón. Les pido que me acompañen en mis próximos desafíos. Espero de corazón que nos volvamos a encontrar pronto. Los abrazo a cada uno de ustedes con toda la gratitud y el amor del mundo”, terminó su escrito.