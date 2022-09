“Fue como heavy”: Pamela Díaz contó la firme sobre su quiebre con Jean Philippe Cretton

El portal Mira lo que hizo publicó un adelanto del capítulo de la Divina Comida que será emitido este sábado y en el que finalmente podremos ver a Pamela Díaz, contando la verdad de su relación con Jean Philippe Cretton y los quiebres por los que han pasado.

Según la información publicada por el mencionado portal, le preguntaron a La Fiera si al desarrollar una relación tan expuesta en los medios le ha afectado o ha tenido que ver en los distanciamientos que con Jean Philippe han experimentado.

“Si po, pero sabía con quién estaba saliendo”, responderá la morena, en tanto que Yamila Reyna, otra de las participantes del programa, señalará: “Ponte en el lado del chico un rato, un poco de empatía, ‘ya sabe con quién está, que se la banque’. No Pamela Díaz. Bien hasta el momento. Tuvimos un término y fue como medio mediático, así como heavy”.

Con respecto a cómo viven esta exposición mediática, La Fiera indicó que existe una diferencia importante entre ambos, porque mientras ella no pesca mucho los comentarios sobre su vida, esto sí le afecta a él.

“A mí no me interesa lo que piense la gente, nunca me ha interesado la gente que hable mal”, indicará, añadiendo que “a él sí, es sensible, entonces a él le incomodan 3 o 4 personas que digan algo feo, él se siente, a él le duele, él lo pasó pésimo”. Estas serán parte de las declaraciones de Pamela Díaz sobre Jean Philippe Cretton que veremos en La Divina Comida.

