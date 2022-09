La curiosa reacción de Mauricio Pinilla luego de ser echado al agua por su ex señora

Hace unos días la ex pareja de Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo, terminó con todas las especulaciones y dudas al confirmar sin empacho alguno que Gala Caldirola es la nueva polola de su ex marido.

Luego del tremendo notición farandulero que Gissella reveló en el programa Zona de Estrellas, ninguno de los aludidos ha querido dar declaraciones.

Pero la confirmación del romance fue razón suficiente para que el periodista de Me Late, Luis Sandoval, se atreviera a preguntarle directamente a Pinilla por todos estos temas, en especial sobre qué le parecía que su propia ex señora lo echara al agua.

Tal como describen en el portal de La Cuarta, Luis Sandoval llegó hasta el canal estatal este fin de semana para conversar con Karen Doggenweiler y #Pinilla sobre su renuncia, momento que aprovechó para hacer todas sus consultas con respecto a la nueva relación del actual rostro de TVN.

“Mira la verdad es que... yo hace rato que dije que mi vida personal la iba a dejar un poquito para mí, para mi tema privado”, respondió Mauricio #Pinilla, quien mantuvo una sonrisa en todo momento.

Sandoval tampoco dejó de preguntarle sobre los dichos de su ex señora Gissella Gallardo, ante lo cual Mauricio dijo que “si algo tengo que hablar yo con mi ex señora, lo hablo personalmente (...) es un tema que trato yo privadamente, pero bueno, la verdad es que no tengo mucho que comentar sobre el tema “.

Y cómo no, el periodista, conocido como Luchito “Lágrimas, también le preguntó sobre su nueva polola española, Gala Caldirola: “¿Y tampoco nos puedes reconocer este romance con #Gala?”, consultó.

“No hablo de mi vida privada ahora”, respondió sin intimidarse Pinilla, para luego cerrar un ojo a la cámara y sacar la lengua.

[ “Estamos chatos”: Acusan a Pinilla de convertir condominio en “antro de carrete y drogas” ]