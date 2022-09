¡Quedó igual!: Contuliano sorprendió con caracterización de Fran García Huidobro

La nueva jurado en el programa de imitación de CHV “Yo Soy” recibió de su propia medicina en su debut en la quinta temporada, luego que el destacado maquillador Contuliano realizara un sorprendente make up y se caracterizara como la “dama de hierro” de la farándula, quedando igual-igual a la exjueza de “Aquí se baila” en Canal 13.

El influencer, Rodrigo Corral dejó a todos con la boca abierta al mostrar su increíble transformación y lucir su talento en la sección “Yo Soy Upgrade”, donde se caracterizó como la actriz y nueva jurado, que llegó en reemplazo de Myriam Hernández.

Nuevamente, Contuliano demostró su habilidosa capacidad con el maquillaje en su trabajo como “Make Up Artist”, luego de convertirse de variados figuras como Pailita, Paloma Mami, Tonka Tomicic o “La Fiera”, Pamela Díaz.

Revisa el video aquí

La emoción de Fran

Este domingo se estrenó la nueva temporada de ”Yo Soy”, en donde los jurados Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic y Fran García-Huidobro tienen la misión de encontrar a los mejores imitadores de grandes artistas.

Sin embargo, una historia en particular llegó al corazón de la jurado, quien se emocionó tras ver la presentación de Benito García interpretando una canción del fallecido Juan Gabriel.

“Está muy emocionado, cuéntenos un poquito para poder compartir la emoción”, señaló de entrada la comunicadora.

“Buenas noches, son tantas cosas que me vienen a mi mente en este momento como el recordar a una persona que ni siquiera conozca en fotos pero sé que fue mi madre, hace 44 años en el parto me dio la vida y aquí estoy y me creí en una institución y ahí comencé a cantar”, contó el participante.

Posterior a su presentación, la Fran estaba notablemente emocionada. “Yo creo que incluso en la emoción estamos todos en la misma, veo al público que aunque están con mascarilla, los alcanzo a ver emocionados”, aseguró.

Asimismo, criticó la actuación del imitador “también me fijé que te manejas muy bien frente cámara. Es evidente que sabías a dónde moverte”, sentenció.