“Si algún día me da la patada”: La curiosa premonición de Cristián de la Fuente

El actor Cristián de la Fuente sigue en tendencia debido a la infidelidad que quedó grabada del pasado 15 de septiembre, cuando fue sorprendido a los besos con una joven en México. Por lo mismo, los tuiteros reflotaron una grabación que realizó el año pasado cuando contó, como una suerte de premonición, que pasaría si Angélica Castro le diera la patada, asegurando que por ese motivo la casa está a nombre de ella y su hija.

“Esta casa no es mía, está a nombre de mi señora. Todo está a nombre de mi señora, porque si algún día me da la patada… Me voy con la ropa, nada más, porque todo es de mi señora”, señaló en uno de los live llamado “Al Desayuno” que realizaba en su Instagram.

Además, aclaró su su esposa es “brava” cuando se trata de defender a las mujeres que terminan con sus maridos.

[ Cristián de la Fuente ya había sido acusado de infidelidad en 2015 con una masajista VIP ]

“Y olvídense cuando una amiga de la Angélica como que se va a separar del marido, uf, la Angélica es brava, porque la defiende a la mujer, por lo que estoy completamente de acuerdo, porque todo esto es de mi señora. Y, es más, es de mi hija», dijo el actor en el video grabado el año 2021, cuando esperaba realizar una entrevista a la influencer Nicole Pluz.

Dicho esto, se puede suponer qué pasará con el futuro del actor, tras la filtración de su infidelidad, puesto que Angélica Castro ya dejó un claro mensaje en la red social señalando que está mejor sola que mal acompañada.

La bomba

La noche de este lunes estalló una verdadera bomba en el mundo de la farándula. Se filtró un video en donde aparece el actor Cristián de la Fuente, besando a una misteriosa mujer en México. El sitio de ese país, “Primer Impacto” publicó las imágenes en las que se puede ver en un restaurante al chileno, a los besos, con una mujer que no es su esposa, Angélica Castro.

“Estas son las imágenes que dejarán a más de uno con la boca abierta. Es el actor chileno Cristián de la Fuente besando apasionadamente a esta joven ante la mirada de todos. El video fue grabado el 15 de septiembre en el restaurante ‘La Única’ en la capital mexicana y durante más de una hora el actor compartió de forma especial con su acompañante”, entre velas, dice la presentadora.

“Esa noche, De La Fuente festejaba también con su amigo, el actor Juan Soler, a quien ven aquí junto a la joven”, agrega.