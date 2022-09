“Aprendí a tomar la muerte de otra forma”: Kiwi recordó la temprana pérdida de sus amigos Felipe Camiroaga y Bibiano Castelló

Arturo Walden, conocido en el ambiente televisivo como el “Kiwi”, fue entrevistado en el late “Pero con respeto”, de CHV, donde hizo un emotivo recuerdo de dos de sus amigos de la industria, los fallecidos Felipe Camiroaga y Bibiano Castelló.

En la entrevista, cuyo contenido fue presentado este miércoles por el sitio pagina7.cl, el comunicador reconoció que con las dos sentidas partidas su percepción respecto de la vida ha cambiado.

“Aprendí a tomar la muerte de otra forma. Uno cuando es más niño le tiene miedo a la muerte. Lamentablemente es un paso que todos damos para vivir con la ilusión de que nos vamos a encontrar con los amigos”, reflexionó.

Los recuerdos del Kiwi en “Pero con respeto”

En su recuerdo, el también exconductor de Zoolo TV tuvo palabras para Castelló y Camiroaga. “Me tocó que mis mejores amigos murieron a temprana edad”, señaló.

“Bibiano siempre fue paternal, el que nos retaba, aunque era más diablo que nosotros, pero esa era la relación. Nosotros con Felipe éramos cabros chicos, hacíamos estupideces”, agregó Kiwi, quien rememoró con emoción una conversación que tuvo con el director de televisión de origen español poco antes que muriera a los 58 años, luego de sufrir un accidente en motocicleta, a fines del año pasado.

“Me dijo: ‘Me siento orgulloso de ti, porque siempre has luchado’”, contó.

Respecto de sus experiencias con Camiroaga, Walden expuso que todas estaban relacionadas a buenos momentos. “Pucha que fuimos felices. Lo pasábamos tan bien. Era un sentido del humor tan sano”, señaló.

Sobre el final, reconoció que su ausencia de la televisión y de los matinales en particular, se debe a que en estos días no tiene cabida por su perfil profesional.

“En este momento no estoy, porque la tele no tiene el perfil de uno. Los noteros de los matinales son todos periodistas y yo no lo soy”, cerró.