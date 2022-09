“Felices los cuatro”: El coqueteo entre Monserrat Álvarez y Antonio Vodanovic en CHV

Al parecer la primavera llegó el gloria y majestad para la animadora de Chilevisión, Monserrat Álvarez, quien desató toda su coquetería y sensualidad con su colega Antonio Vodanovic, durante la promoción que realizaron al programa de imitaciones “Yo soy”, en el matinal Contigo en la mañana.

Fue durante un contacto en vivo que tuvo Monserrat y Julio César Rodríguez con los jurados del programa de talentos -que estrenó su quinta temporada, con Fran García Huidobro en reemplazo de Myriam Hernández como evaluadora- cuando la periodista dejó aflorar su traviesa impresión con el exanimador ícono del Festival de Viña del Mar.

“Tengo que confesar una cosa Antonio: yo no te conocía en persona hasta que te vi en los pasillos de Chilevisión y quedé... peinada pa’ atrás”, señaló de entrada, dejando la promoción del show de talentos en segundo plano.

“Yo te lo digo en la tele y no quiero que me dé vergüenza si me encuentro contigo en el pasillo; así que lo decimos acá, pero hagamos cuenta que te lo dije. Yo jamás pensé que Antonio Vodanovic, de partida, era un hombre altísimo...con un físico impresionante”, comentó toda cocoroca.

[ “Fue la gota que rebalsó el vaso”: Revelan decisión de Angélica Castro tras infidelidad ]

Pero eso solo era la introducción a lo que sería una declaración de tomo y lomo.

“No sé que edad tiene, Antonio, pero la verdad es que te conservas excelente...este hombre en persona es sumamente buen mozo”, le confesó sin pelos en la lengua, en una especie de Tinder en vivo y en directo.

Ante esto, el animador también sacó el habla y le hizo “match”, aunque algo intimidado con tanto halago.

“Muchas gracias, Monse, le estás poniendo mucho”, agradeció humilde.

[ Gisella Gallardo protagoniza día de furia contra camioneta de su ex Mauricio Pinilla ]

“Quedó calladito”

Tras la confesión, intervino la compañera de Antonio, la ex jurado de “Aquí se baila”, Fran García Huidobro, y le metió más enjundia al coqueteo.

“Me lo achicopataste, quedó calladito Antonio”, dijo la expareja de Julio César, pero Antonio Vodanovic dio un golpe a la cátedra, demostrando que no se aminora con juegos de niños.

“Monse y Julito, quiero decir: felices los cuatro”, señaló galante, haciendo alusión al exmatrimonio de Fran con JC y la famosa canción de Maluma.

Ahora solo queda esperar si el coqueteo llega a puerto y conquista al jurado de “Yo soy”.