“Intentó sobrepasarse con ella”: Aseguran que Cristián de La Fuente tuvo otra historia extramarital con conocida actriz mexicana

La bomba mediática que estalló esta semana con el video que fue dado a conocer y donde aparece Cristián de la Fuente besando a una chica desconocida, sigue dando que hablar, ya que ahora apareció un nuevo antecedente difícil de pasar por alto

Resulta que en esta polémica ha sido profundamente analizada en el programa de espectáculos Me Late de TV+, donde en su afán de investigar llamaron al periodista mexicano Luis Borrego, quien tiene una vasta trayectoria en medios de espectáculos de ese país y ha investigado la carrera de De la Fuente en tierras aztecas.

Ocurrió que la entrevista que emitió el programa de TV+ y fue replicada por el portal Página 7, reveló nuevos e impactantes antecedentes con respecto al actor chileno, porque según recalcó el comunicador mexicano esta no sería la primera vez en que se le ve involucrado en una una situación de infidelidad.

“Lo de Cristián de la Fuente, en particular, no me sorprende”, comenzó explicando Borrego, quien informó además que las imágenes que se hicieron conocidas en Chile corresponden a “por lo menos una semana”.

La historia con conocida actriz mexicana

“El año pasado yo hice una entrevista con una persona, una actriz muy reconocida”, aseguró el periodista mexicano luis Borrego, señalando además que la mujer había trabajado dos veces veces con Cristián de la Fuente.

“En la primera ocasión, sí hubo un acercamiento un poco más llevado de la ficción a la realidad”, afirmó, pese que después que las cosas habrían cambiado cuando hubo una segunda oportunidad: “Ella se opuso, porque cuando salieron las primeras imágenes, ella quedaba como la tercera en discordia”.

“Ella obedecía al coqueteo de él y en su momento, ella sí vivió una historia de amor, ella sí se enamoró. El año pasado ella me confirmó que sí tuvo ese enamoramiento”, juró el periodista mexicano.

Pero lo peor habría venido después, porque Borrego dijo que “el año pasado, cuando ella me dice que volvieron a interactuar en esta producción, él intentó sobrepasarse con ella, pero ella puso los puntos claros con la producción”.

Finalmente, el comunicador aseguró que estas situaciones no han salido a la luz pública, porque De la Fuente “tiene un equipo de comunicaciones muy bueno, que se encarga de apagar los incendios antes de que empiecen”.

