“La agarra y la vuelve a besar”: Raquel Argandoña lanzó ácida crítica a Cristián de la Fuente tras infidelidad

La infidelidad de Cristián de la Fuente hacía Angélica Castro remeció al mundo de la farándula, y por esa razón, en “Zona de Estrellas” abordaron todos los detalles sobre el quiebre de esta relación. En este contexto, es donde Raquel Argandoña reveló lo que más le llamó la atención de este hecho.

“Hace un par de meses, él hablaba de la importancia de la familia, y cómo la familia, en la propuesta de Constitución, no estaba expresada explícitamente. Eso lo decía Cristián de la Fuente en los programas de televisión”, señaló Hugo Valencia, en primera instancia.

A partir de este comentario, la “Quintrala” aprovechó de lanzar crítica sobre el actor chileno: “Obviamente todos creímos esa historia. Muy bien se sabe que no hay parejas perfectas ni familias perfectas”.

“Me muero... La disculpas debieron ser demasiado grandes para que Angélica lo perdone”, aseguró.

Finalmente, la madre de Kel Calderón analizó el registro: “Él vuelve a besarla, en ningún caso la separa. La agarra y la vuelve a besar”.

Cabe recordar que Cristián de la Fuente salió a defenderse luego de la filtración del polémico video, y admitió la infidelidad.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto”, escribió.