Mega apostó por otro radical cambio de look para una de las actrices de su nueva teleserie

En las últimas semanas, el área dramática de Mega se ha visto muy activa en lo que dice relación a las nuevas ficciones televisivas con las que reemplazará a las tres teleseries que actualmente emite en pantalla.

Y una de ellas, llamada preliminarmente con el nombre de “Juegos de ilusiones”, lleva la delantera en materia de realización con la contratación de gran parte de su elenco, entre ellos, la actriz Magdalena Müller, quien en este dramón que reemplazará en las tardes a la actual “Hasta encontrarte”, interpretará el personaje de “Sofía Mardones”, una de las hijas de los protagonistas Carolina Arregui y Julio Milostich.

Y para darle vida a este papel, la actriz que ganó notoriedad gracias a su papel de “Maida” en la serie juvenil “Amango” (2007-09) y consolidó su carrera televisiva con roles co-protagónicos como los de “Luna Fernández”, en “Corazón rebelde” (2009); y “Yoyita Carmona”, en “Somos los Carmona” (2013), realizó este martes un cambio de look radical a su larga cabellera oscura, no tan extremo como el destacado estilo “Pixie” que adoptó la actriz Carmen Zavala en “Hijos del desierto”, pero sí de alto impacto para sus anteriores papeles en otras producciones de Mega, como “Edificio Corona” (2021) o “Amar profundo” (2022).

El nuevo look de Magdalena Müller

“Siempre los nuevos desafíos son entretenidos”, reconoció Magdalena, quien mostró su proceso de cambio de estilo en sus redes sociales y en un corto video publicado por Mega.

“O sea, por un lado contenta, bacán, siempre los nuevos desafíos son entretenidos. Estoy un poco nerviosa, porque uno nunca sabe como va a quedar. O sea, estoy en las mejores manos acá, con mi peluquero, pero aún así es como el nervio de decir: ‘Chuta. ¿Cómo será?’. Esto es solo para que ustedes puedan conocer a Sofía Mardones, mi nuevo personaje. Así que ojalá les encante”, explicó la actriz, quien a medida que avanzaba el corte y teñido se mostraba más entusiasmada con el look que presentará en la futura novela del canal privado.

“Se hace un poco largo, no me puedo mover mucho porque todo es muy preciso y estoy ansiosa por ver el resultado”, prosiguió Müller, cuyo resultado final la dejó más que conforme. Algo que reflejó en sus historias de Instagram, donde compartió las primeras imágenes de su nuevo look.

Cabe recordar que junto a Magdalena, Arregui y Milostich, otras actrices que protagonizarán la próxima producción de la señal privada serán Loreto Valenzuela, Alejandra Fosalba, Nathalia Aragonese y Fernanda Finsterbusch; y los actores Etienne Bobenrieth, Felipe Contreras y Patricio Achurra.