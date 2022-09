“Daddy Yankee es el ídolo del flaiterío”: Paty Maldonado lanzó ácida crítica a estatua del puertorriqueño

Paty Maldonado ya se encuentra en Chile tras sus vacaciones en Estados Unidos, y llegó lanzando ácidas críticas a la contingencia nacional, entre ellas se encuentra su opinión sobre la visita de Daddy Yankee a nuestro país y la inauguración de su propio monumento.

En este contexto, es donde la exMucho Gusto decidió hablar sobre los reiterados incidentes que se han vivido durante los tres show del puertorriqueño, siendo el primero el que causó más descontrol en el Estadio Nacional.

“Daddy Yankee es el ídolo del flaiterío, con todo respeto. Si pueden tener los ídolos que quieran. Yo quiero decir algo que no tiene nada que ver con el recital porque me importa una raja”, lanzó de entrada durante la transmisión de “Las Indomables”.

“Le van a hacer un monumento, una estatua a Daddy Yankee. Fantástico. Creo que ha sido uno de los reguetoneros que ha tenido más éxito alrededor del mundo, del mercado. Pero, en mi opinión, hasta qué punto llega la imbecilidad. ¿Cómo tú le haces un monumento o estatua a un señor que, me parece ubicado. Okey, perfecto”, complementó.

“Hoy cualquier hueo... se hace famoso”

Posteriormente, Paty arremetió en contra de la falta de reconocimiento a los artistas chilenos, destacando el trabajo de Lucho Gatica.

“Quiero contarles que Lucho Gatica fue el cantante chileno y latinoamericano que traspasó todas las fronteras del mundo incluyendo a los anglosajones y Europa. Escúchenme bien los cantantes chilenitos que se creen la muerte y que dicen ‘yo soy la mejor’”, enfatizó la excantante.

“Lucho Gatica marcó una etapa en el mundo del espectáculo cuando no existía el internet, cuando no existía las redes sociales, porque hoy cualquier hueo... se hace famoso. En la época de Lucho Gatica había que cantar, había que grabar, había que vender discos. Entonces un individuo que traspasa y lleva el bolero a los grandes salones del mundo, ¿no se merece una estatua en Rancagua?”, preguntó al aire.

En la misma línea, criticó las diferencias que hace el público chileno con los artistas nacionales. ”Somos pequeños los chilenos, somos apocados. Siempre mirando para afuera y no para adentro y dejamos pasar a estos grandes personajes”.

Finalmente, la expanelista de Mega aseguró que no tiene nada en contra del “Big Boss”, pero que sí le molesta la falta de reconocimiento a la carrera de algunos intérpretes chilenos.

“No tengo nada contra el señor Daddy Yankee. Hay reguetón que me gusta muchísimo. No puedo negar que hay música buena como hay otra que es asquerosa de mala, pero alguna vez pensemos nosotros en nuestra gente”, concluyó.