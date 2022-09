“¡Es mentira!”: Queraltó desmiente con todo a periodista que aseguró que buscaba pega en TVN

Hasta el momento mucho se ha especulado de quién o quienes serían las personas que llenarían el espacio dejado por Karen Doggenweiler en TVN, canal al que la periodista decidió renunciar sopresivamente después de 30 años.

En el programa de TV+, “Me Late”, aseguraron que son muchos los rostros interesados en animar los proyectos que dejó huérfanos Doggenweiler en el canal Estatal. Incluso, algunos personajes que serían de otras casas televisivas, se habrían ofrecido por voluntad propia para llenar esa llamativa vacante laboral.

De hecho, según contó el periodista Sergio Rojas, el conocido rostro de Chilevision Juan Pablo Queraltó. “Se habría ido a ofrecer a Televisión Nacional vía telefónica para animar este programa (Famosos a clases)” , aseguró.

La información impresionó a los compañeros de panel de Rojas, pero mucho más al mismísimo Juan Pablo Queraltó, quien quiso hablar inmediatamente con Publimetro para aclarar lo que estaba ocurriendo en realidad: “Me parace súper raro el dato, yo creo que a lo mejor a Sergito le dieron mal el dato, Mi casa es Chilevisión y estoy súper feliz de llevar años ahí”, explicó.

[ Lee También: ¿Traición?: Afirman que animador de CHV se candidateó para reemplazar a Doggeweiler en TVN ]

“Yo no he llamado a nadie”

Consultado por Publimetro, sobre qué le pareció la información que lo instala llamando a TVN para ocupar el lugar de Doggenweiler, Juan Pablo Queraltó contestó lo siguiente:

“Me imagino que ese comentario lo hicieron en tono de broma (en Me Late). Porque, yo no he hecho un llamado a nadie. ¿Por qué voy a tener que estar llamando yo a los ejecutivos de otro canal para pedir trabajo? si mi relación contractual hoy día es perfecta y maravillosa en Chilevisión”, aseguró.

“Actualmente estoy haciendo cuatro programas. Estoy en el Último Pasajero, en el matinal, en Sabingo. Estoy en otro programa que está pronto a salir que es de terapia de hogar. Entonces, en verdad no sé de dónde sacaron esa mentira”, aclaró muy sorprendido.

Incluso, Queraltó confesó que se dio el tiempo de revisar y analizar el capítulo de Me Late donde entregaron la información.

“Al ‘Huevo’ le agradezco también sus palabras, porque de alguna manera él se pone en mi lugar y cuál es la necesidad mía de querer estar mirando para el lado, cuando estoy en un canal con programas que gracias a Dios les ha ido bien y donde también se me ha potenciado como animador y rostro del canal, entonces me parace súper raro el dato, yo creo que a lo mejor a Sergito le dieron mal el dato” , aseguró el animador.

Finalmente, Juan Pablo comentó con respecto a quien podría llenar el cupo que dejó Karen Doggenweiler en el canal estatal: “Es un tiempo quizás de que TVN busque animadores, pero por mi lado, ni yo he llamado, ni nadie me ha llamado, así que gracias”.