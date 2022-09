La artesanía no le funcionó: Camila Recabarren admite que tuvo que robar para comer en EE.UU.

El viaje de Camila Recabarren a Estados Unidos sigue dando que hablar en el mundo de la farándula, esto tras confesar más detalles de su aventura por el país norteamericano. En este contexto, es donde la modelo reconoció que tuvo que recurrir a cometer algunos delitos para alimentar a su hija.

Cabe recordar que esta no habría sido la única polémica que enfrentó la exchica reality, puesto que una mujer la acusó de no pagarle arriendo en Miami.

Posteriormente, Camila volvió a las redes sociales para aclarar lo sucedido y contar su no tan glamorosa experiencia en Estados Unidos, en donde tuvo que vender artesanías para sobrevivir.

Ahora, la modelo contó con lujo y detalle todas las vivencias de esta travesía. “Aprendí que puedo desempeñarme en cualquier área. Vendí agua en las calles, vendí ceviche y las piedras que llevé desde Vicuña”, contó Recabarren en una conversación con la Revista Sarah.

“No llevaba casi nada de plata, solo llevaba muchos sueños. Vendí mi auto acá antes de irme, pero fue para pagar algunas cuentas. No me fui con tanta plata”, agregó.

Asimismo, la exMasterChef contó que para conseguir algo de dinero “hacía unas arañas de alambre y las vendía en los terminales o donde paraba el bus. Viajamos a Colorado porque mi destino era ir a trabajar con mi hermano que vive allá, hace cubiertas de granizo y cuarzo para cocinas”.

En la entrevista enfatizó que en todo momento estuvo preocupada por la situación de su hija, Isabella, aunque no siempre fue fácil.

“Tuve que robar en el supermercado para poder tener comida para mi hija, pero no me hace una peor persona. Lo tuve que hacer y fue parte del viaje. Acá en Chile no lo haría, pero allá nadie me conocía”, reconoció.