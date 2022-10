“Una guerrera”: Angélica Castro reaparece para mandar mensaje a su hija, Laura, por su cumpleaños

Angélica Castro volvió a publicar en las redes sociales en el marco de la celebración del cumpleaños de su hija con Cristián de la Fuente, Laura de la Fuente, quienes están pasando un delicado momento familiar tras la infidelidad del actor.

El remezón en el núcleo fue a causa de un video subido a internet, en donde se ve al actor besándose con otra mujer en México, y por esta razón, la presentadora de televisión habría decidido tener más cuidado con sus publicaciones en las plataformas web.

Sin embargo, no podía dejar pasar el cumpleaños de su retoña, y decidió compartir un video con algunos de los mejores momentos que ha compartido con Laura.

“¡Muy feliz cumpleaños amor de mi vida! Lau no tengo palabras para agradecer todo lo que me has regalado generosamente todos estos 18 años y 9 meses. Llegaste como un huracán de amor, energía, humor, resiliencia, empatía, propósito, alegría, luz , sabiduría y mucho más”, escribió tiernamente la madre de Laura a través de Instagram.

“Cada día me enseñas a apreciar todas las bendiciones que nos da la vida. Te adoro y admiro con el alma! A vivir al máximo esta etapa maravillosa que comienza a partir de hoy. Un año cargado de lo mejor de lo mejor para ti! Te lo mereces. Te amo hasta el infinito”, concluyó la publicación.

Asimismo, publicó otra dedicatoria a través de las historias de la misma red social: “Feliz cumpleaños mi Lau luminosa. Eres la mejor. Una guerrera”, escribió Angélica Castro junto a una imagen abrazándola y entregándole un beso en la mejilla a su hija.