“Yo creo que es demasiado reciente“: Blanca Lewin se sinceró sobre su ruptura con Daniel Matamala

Durante este sábado, se estrenó un nuevo capítulo de “La Divina Comida”, en donde Blanca Lewin aprovechó de sincerarse con respecto al quiebre de su relación amorosa con el conductor de noticias, Daniel Matamala, con quien estuvo dos años casada.

La confesión se dio en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, en donde Liliana García le comentó que se veía bastante bien, haciendo una clara referencia a su separación a principios del 2022.

“No, si no es que te veo tan bien... " aseguró Blanca Lewin.

“A mi me parece que hablar de así, de una separación cuando ha pasado tan poco tiempo... O sea yo creo que es demasiado reciente para mirar con la distancia necesaria y para hablar eso. Porque si lo hiciera me pondría a llorar y no quiero llorar”, explicó la actriz.

Posteriormente, la intérprete comentó cómo ha vivido este proceso: “Antes me comía los momentos de tristeza o de depresión bien sola, ahora he aprendido a pedir ayuda y a darme cuenta que estoy rodeada de gente que me quiere mucho”, aclaró.

Finalmente, Blanca comentó que ahora no tiene “vergüenza de pedir ayuda, de pedir que te acompañen. Entonces, he estado muy bien acompañada... Hay que hacer red, porque no estamos solos en el mundo”, concluyó.