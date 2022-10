Ahora otro amigo de Cristián de la Fuente lo defiende: “Yo he besado gente que no es mi pareja, y han sido accidentes, no juzguemos tanto”

El video de Cristián de la Fuente besando a una mujer en un restaurante de México aún trae reacciones y consecuencias. Aseguran que Angélica Castro ya está determinada en un divorcio, mientras que los amigos del actor chileno lo siguen defendiendo.

De acuerdo a Mira lo que Hizo, el actor Jorge Salinas, le entregó todo su apoyo al chileno y precisó que: “Te voy a decir una cosa, a veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobrepuestos… Yo he besado gente que no es mi pareja, y han sido accidentes, no juzguemos tanto”.

“Imagínate, el alcohol te hace hacer muchas pendejadas… No hay que hacer tanto drama”, contestó Jorge Salinas, tratando de no darle tanta importancia a lo sucedido.

Revisa sus declaraciones:

Los amigos de Cristián de la Fuente

El actor nacional, tras revelarse el video, envió un mensaje de arrepentimiento mediante su amigo, el animador puertorriqueño Carlos Adyan, quien ahora rompió el silencio.

Quien conduce el programa En Casa, de la cadena Telemundo, aseguró que “es muy triste y muy lamentable lo que está pasando. Obviamente nos une una amistad muy bonita. Por eso me tomé el atrevimiento de preguntarle a Cristián por lo que había ocurrido.

También habló el amigo que aparece con el actor en el registro, Juan Soler. “Leí y escuché a gente condenar una acción, cuando ellos hicieron cosas peores. Tómense su tiempo, piensen y sean mejores personas”, dijo.

“Cuando tus palabras no sean más valiosas que tu silencio, ¡mejor cállate! Los adoro”, escribió en el post.