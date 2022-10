Ángeles Araya a pabellón: debió ser operada por una fractura en la clavícula

Ángeles Araya encendió las alertas, luego de que sufriera una fractura a la clavícula, y tuviera que ser operada durante este fin de semana. La misma periodista se lo confirmó a LUN, medio en el que explicó que se encuentra bien y que ya pronto le darán el alta médica.

Sin revelar cómo se fracturó la clavícula, la animadora de “Tu Día”, aseguró que está bien y que este lunes ya se va a su casa, ya que se siente “adolorida y apaleada, pero bien”.

La periodista sufrió una fractura de clavícula, por lo que tuvo que ser operada para corregir el problema.

Esto luego de sus vacaciones por Estambul, Turquía, donde se mostró feliz en sus redes sociales.

El futuro de Ángeles Araya

La periodista estaría viviendo sus últimos días en el matinal dd Canal 13, ya que las malas lenguas dan por confirmado que la nueva dupla a cargo de “Tu Día” serán José Luis Repenning y Priscilla Vargas.

De hecho, hace un par de semanas Luis Sandoval desempolvó que la periodista “habría ido al quinto piso indignada y ya cansada. Entre lágrimas la periodista habría manifestado a los ejecutivos: “Me tienen aburrida, me estoy enterando por la prensa de que va a llegar gente nueva y a mí nadie me avisa nada. Yo quiero que sean sinceros y me digan qué va a pasar con mi futuro laboral”.

Aunque ya ahora la situación es distinta, debido a que está con un nuevo proyecto en el canal, que la tendría más que feliz.