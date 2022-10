“El otro se aprovechó”: Natalia Rodríguez criticó a Karol Lucero tras su paso por Yingo y el exanimador le respondió

Natalia “Arenita” Rodríguez se refirió este fin de semana, en un podcast de redes sociales, a su paso por Yingo y los efectos nocivos que tuvo en ella su trabajo en el programa juvenil de CHV y su relación con Karol Lucero, quien tras conocer de tales dichos respondió a su expareja en su cuenta de Instagram.

En entrevista con “El amor de mi visa”, la joven que actualmente está radicada en Dinamarca con su marido, tuvo duros conceptos para el trato que recibió en el espacio del canal privado, que en sus palabras, sobreexpuso su vida personal, y le dio extensas jornadas laborales de casi 20 horas diarias.

“Si bien antes tenía problemas de inseguridad con mi cuerpo, estar en el programa fue peor. Era estar constantemente comparándote con el resto, la que se ve mejor baila al medio, eso de codazos, súper tóxico el ambiente. Había que estar dispuesta a que todo el mundo opinara y te tratara como un estropajo porque tú te lo buscaste”, afirmó Rodríguez, quien acusó al programa de profundizar una estigmatización negativa de sus problemas de salud mental, de los cuales, aseguró, se aprovechó Lucero para abusar psicológicamente de ella.

Los cuestionamientos de “Arenita”

“A mí se estigmatizó porque tuve problemas producto del estrés, y ahí es cuando el otro (Karol Lucero) se aprovechó y me dejó casi de loca (...) una vez me trató como de interdicta en una entrevista, que es una palabra que ocupan los abogados para denominar a una persona que está mentalmente incapacitada, que no se puede defender por sí misma, no puede poseer cosas, qué sé yo. Ahí aprovechó su semestre de abogado y usó esa palabra”, recordó la joven, que manifestó su satisfacción al conocer de las funas que durante el estallido social recibió el exanimador de CHV y Mega.

Natalia Rodríguez, Fuente: Instagram @nataliarenitarodriguez.

“Me empezaron a mandar videos. Despierto y veo en mi celular las pancartas que decían ‘chup... Karol Dance’. Verás pasar el cadáver de tu enemigo por fuera de tu puerta. De cierta forma pensé: ‘Qué bueno que se hayan dado cuenta’, y que el tiempo me dio la razón. Las personas no me creían lo que me pasó”, expuso Rodríguez.

La respuesta de Karol Lucero

Sus dichos, por cierto, no pasaron inadvertidos por los seguidores de Karol, quienes le mandaron vatrios mensajes para contarle de ellos.

Precisamente uno fue el publicó el animador en las historias de su cuenta de Instagram para ofrecer su defensa a los dichos de Rodríguez.

“¿Qué te parece que tus ex hablen de ti, siendo que nunca hablaste de una de ellas?”, fue la pregunta que utilizó Lucero para responder a su ex.

“Las personas podemos escoger de qué hablar. En todos estos años JAMÁS me he referido a mis exparejas o relaciones, por RESPETO, no lo necesito y porque es parte del pasado; además no corresponde y todas las historias SIEMPRE tienen dos puntos de vista y versiones. ¿Cuál podría ser el fin? Si quiero que hablen de mi, al ser un personaje público, que sea por mi TRABAJO, no por lo que podría decir de algo superado y que simplemente es parte de un capítulo CERRADO de mi vida. ¿Para qué? Rescato la experiencia y el aprendizaje. De eso se trata la vida, avanzar, aprender de los errores y dar vuelta la página cuando corresponde. #GetOverIt”, puntualizó.