“Nos conocimos por Instagram”: Camila Recabarren desclasificó romance a distancia

La exMiss Chile, Camila Recabarren, dio a conocer el romance que la tiene feliz de la vida y más Zen que nunca, en una entrevista a corazón abierto que dio para la revista Sarah, donde habló de su vida fuera de la televisión, su bullado viaje a Estados Unidos, donde fue acusada de no pagar el arriendo de una casa, y también sobre su relación amorosa con una profesora de yoga.

“Es chilena, está en Miami, pero está volviendo también pronto a Chile. De hecho, en mi último mes en Los Ángeles llegó a visitarme. Fue a pasar unos días conmigo, después yo también me fui a Miami para estar juntas”, confesó respecto a la mujer que le robó el corazón, pero que mantenía en secreto hace dos años.

“Llevamos casi dos años. Nos conocimos por Instagram y hemos mantenido una relación que para mí ha sido de cambios en cuanto a lo amoroso. Estoy haciendo cambios en mis relaciones en general, quiero sentirme amada, antes yo ponía obstáculos. Igual me cuesta estar en una relación, porque amo mucho mi libertad, y debe ser difícil para ella aceptarlo, pero estamos bien”, agregó.

Respecto al amor a distancia, reveló que “a mí me gusta estar sola, y me siento muy bien con ello. Me siento completa sola. Con ella me complemento, pero no necesito a alguien al lado todo el tiempo, y sobre eso se funda la confianza y la relación. Confiamos mucho la una en la otra. Yo le estoy enviando amor y ella a mí. Yo fui honesta con ella, pero sobre todo honesta conmigo misma (...) Estamos juntas, pero también estoy muy bien sola”.

¿Se casa?

“No, no me quiero casar nunca, soy un alma libre e indomable”, respondió sincera ante la pregunta si se veía vestida de blanco llegando al altar.