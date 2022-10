CNTV: Rodrigo Sepúlveda fue lo más denunciado en televisión durante el mes de septiembre

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) publicó una lista con lo más denunciado en el mes de Septiembre, donde Rodrigo Sepúlveda encabeza la lista.

Según consigna La Cuarta el ente fiscalizador televisivo, recibió 788 denuncias de las cuales 508 corresponderian al periodista de Mega, proporcionalmente esta cifra sería equivalente a un 64%.

Sus dichos emitidos el 11 de septiembre, serían la fuente de reclamos, ya que aseguraron que el comunicador “promueve el negacionismo al relativizar crímenes de Derechos Humanos, equiparándolos con crímenes que ocurren en la actualidad, restando importancia a los ocurridos en dictadura”.

Sus declaraciones fueron emitidad en Meganoticias Alerta, cuando Rodrigo Sepúlveda realizó una fuerte crítica por los actos delictuales que afectan al país.

“Murieron 3 personas en Chile a través de encerronas y acá es como que siguiera lo mismo. ¿No se dan cuenta de que fallecieron 3 personas? Yo sé que el foco es otro hoy para el Presidente, que es la conmemoración (del 11 de septiembre), eso lo tengo claro”, dijo el comunicador.

“Pero cuando se te mueren 3 compatriotas que viven este territorio producto de encerronas porque te quieren robar un auto, eso debe tener un gran momento de reflexión y un ‘párele’ a esta situación”, indicó.

“Yo me alegro de que la delegada presidencial (Constanza Martínez) salga y anuncie querellas, me da confianza para seguir… ¡Pero esto es día a día! ¿Creen que la gente no está aburrida? ¿Que no está chata con esto?”, señaló Sepúlveda.

[ Lee También: Rodrigo Sepúlveda criticó actuar en eventos masivos: “Si yo no tengo una entrada para ese recital... ¡No voy!” ]