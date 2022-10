Rodrigo Sepúlveda criticó actuar en eventos masivos: “Si yo no tengo una entrada para ese recital... ¡No voy!”

Esta semana ha estado marcada por los diversos incidentes en los eventos masivos, entre ellos los desórdenes en el concierto de Daddy Yankee y los diversos incidentes en los partidos de fútbol chileno. Bajo este contexto, Rodrigo Sepúlveda decidió lanzar una ácida crítica al actuar de los asistentes y llamó a reflexionar.

“Me llamaron mucho la atención durante la semana... Creo que nosotros, en general, tenemos que pegarnos una automirada, como sociedad. Sé que iré por un camino muy distinto de lo que se ha dicho, en términos de autoridades. Creo que mi opinión es basado a cómo debe comportarse la sociedad de alguna manera”, partió su análisis el periodista.

“El concepto de hoy es: ‘Necesitamos más Carabineros’, ‘Necesitamos más guardias’, todo es necesitamos. En base a la seguridad, los espectáculos pueden servir y llevarse a cabo de manera correcta. Eso es lo que se repite”, continuó.

El animador de “Meganoticias Alerta” enfatizó en que “es un concierto de música o es un partido de fútbol, aquí no estamos hablando de Ucrania ni de Rusia. Estamos hablando de un recital donde se va a pasar bien, de un partido de fútbol que nos gusta ver y un entrenamiento donde el estadio generosamente te abre las puertas. Mi punto es que tenemos que observarnos”, comentó.

Con respecto a lo ocurrido en el Estadio Nacional con el show de el “Big Boss”, el periodista comentó que: ¿Cómo es posible que 4 mil personas hayan ingresado gratuitamente? Si yo no tengo una entrada para ese recital, porque no pude comprar, no voy no más. ¡No voy!”.

“¿Cómo voy a pararme horas y horas? 4 mil personas que trataron de romper rejas, pasar por encima de todos los guardias, de todos los policías para ingresar a un recital gratis. ¿Dónde está la empatía por la gente que sí tuvo la suerte de comprar la entrada? ¿Por qué voy a tener ese poder de romper todo independiente de lo que pase? ¿Por qué voy a galería y termino en cancha vip? ¿Qué derecho tengo como ser humano? Miremos como sociedad lo que estamos haciendo”, preguntó algo irritado.

Finalmente, Sepúlveda le hizo una última pregunta para las personas que decidieron entrar sin ticket al concierto de Daddy Yankee. “¿Cómo no somos capaces de comportarnos bien en un recital de música? Ese es mi fondo”.