Cristián de la Fuente alzó la voz por primera vez ante periodista que le consultó por su infidelidad

Cristián de la Fuente vino a Chile durante el fin de semana para saludar a su hija Laura que cumplió 18 años. Mientras algunos periodistas como Sergio Rojas aseguraron que su visita habría sido bastante acertada, porque Angélica Castro estaría pensando en perdonarlo, el actor decidió regresar durante esta jornada a México para retomar sus actividades laborales.

De todas maneras, el actor de 48 años no se esperó que a su llegada al aeropuerto mexicano lo estuviera esperando una periodista del programa Al Rojo Vivo de Telemundo, la cual encontró la oportunidad perfecta para preguntarle sobre las imágenes que se filtraron de él besando a una mujer que no era su esposa.

El sitio de Glamorama.cl consignó el hecho y las declaraciones que por primera vez entregó a la prensa el actor chileno:

“Les digo muchas gracias. Agradezco todo lo que ustedes dicen. Para mí las personas con las cuales tengo que pedir perdón es mi familia. Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona”, explicó.

Su llegada a México y conversación fue emitida esta tarde por el programa Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo.

Cabe recordar que De la Fuente había enviado un mensaje a través de WhatsApp a su amigo, el periodista puertorriqueño Carlos Adyan, quien lo leyó en pantalla en otro espacio de Telemundo: “Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo. Nos grabaron y salió ese video ayer. Un error de borracho y de tonto”.

“Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia. Y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad”.

Por ahora, Angélica Castro, a pesar de estar activa en redes sociales, aún no se ha referido públicamente a la polémica que está viviendo su familia.

Revisa aquí las declaraciones de Cristián de la Fuente en el minuto 17 con 30 segundos.