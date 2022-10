Aseguran que Angélica Castro le daría una nueva oportunidad a Cristián de la Fuente

Luego de volver a Chile tras la filtración de un video que lo muestra besando a una chica que no es su mujer, el actor Cristián de la Fuente estaría a un paso de reconciliarse con Angélica Castro.

Eso es al menos lo que dijo el periodista Sergio Rojas la noche de este domingo en un nuevo episodio de Que te lo Digo. Según consignó el portal MiraloqueHizo, el panelista de Me late contó que Angélica Castro habría cambiado de opinión tras los primeros días de la polémica del actor chileno que fue grabado siéndole infiel.

“lo que yo supe es que ese mismo día donde se sabe todo esto, ella (Angélica Castro) había comentado que se quería divorciar de Cristián”, afirmó el panelista de Me Late.

Sin embargo, todo habría dado un vuelco, porque Angélica estaría considerando darle una segunda oportunidad a su esposo y recuperar lo que tenían.

“El día jueves cuando yo hablo con otra cercana a Angélica Castro, me dice que ella estaba más calmada y pensando si le da o no una segunda oportunidad a Cristián de la Fuente. O una nueva porque entiendo que no es la primera”, aseguró Rojas.

“El fin de semana en el cumpleaños de Laura, entiendo que ella habría dicho que no recibía a Cristián en la casa. Dijo ‘no quiero que venga’”, dando a entender que fue su hija quien no lo quiere en la casa, más que su mujer.

“La negativa no era de parte de Angélica, sino que de la hija que estaba muy dolida, porque parece que la Angélica como que está acostumbrada un poco a las andanzas de Cristián, se las sabía”, finalizó Sergio Rojas.

