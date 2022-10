“Mi cuerpo necesita descansar un poquito”: Tita Ureta y las consecuencias de su accidente en competencia de surf

Pese a su contagiosa alegría y positivismo, lo cierto es que a Tita Ureta su caída del fin de semana en una competencia de surf le ha pasado la cuenta más de lo que previsto.

Si bien ella misma reconoció en redes sociales que más allá de los “machucones” que le quedaron tras sufrir el accidente, no tuvo secuelas más graves, sí afirmó que necesita de un pequeño descanso. Algo que esta semana ha sido imposible debido a su ajetreada agenda laboral.

El accidente de Tita Ureta

Esto, porque la hija de Emeterio Ureta está a full entre su participación en “Juego textual”, que se estrena el próximo lunes en las pantallas de Canal 13; y la preparación de los próximos capítulos de su programa “La ruta del agua”, que se emite en la señal de 13C.

“Me caí, algo como súper de espíritu deportivo, pero estoy bien (...) estoy súper machucada, me duele el cuello. Hoy en día estoy aquí arriba de los tacos porque tengo que hacerlo, pero la verdad es que nada, estoy bien, pero si necesito unos masajes urgente”, reconoció la comunicadora, quien en entrevista con biobiochile.cl aseguró que apenas tenga tiempo tratará de descansar para recuperarse definitivamente de sus lesiones.

Tita Ureta. Fuente: Instagram @titaureta.

“Necesito ya que sean días libres para poder bajarme de los tacos y mi cuerpo igual necesita descansar un poquito, porque aquí la adrenalina me hace estar totalmente despierta, entonces se me olvida todo”, explicó anoche Ureta, que junto a sus compañeras de “Juego textual” recibió a todos los medios de comunicación en el estudio donde se realizará el programa del canal privado.

“A mí me encanta tener una vida en movimiento, me gusta mucho, me gusta la adrenalina, me da dicción y estoy viviendo es adrenalina que siempre soñé. Y tratar de equilibrar un poquito de cultura, deporte y entretención, ya no puedo pedir más a la vida”, finalizó.