Patricia Maldonado criticó a panelistas de “Milf” por no hacer un mejor programa para mujeres: “No se lucen y hacen estupideces”

Patricia Maldonado realizó este lunes duros cuestionamientos al contenido del programa de TV+ “Milf”, el cual en sus palabras, no permite que sus cuatro panelistas se “luzcan” y aprovechen mejor la opción de representar a las mujeres en pantalla.

Las críticas las realizó en medio de su streaming de Youtube “Las indomables”, donde le aclaró a su compañera del programa, Catalina Pulido, que las hacía sin la intención de perjudicar a las figuras del espacio conducido por Andrea Hoffmann, y en el que además participan Berta Lasala, Francesca Conserva y Gabriela del Río.

“Oye, Cata Pulido. Quiero hacer un comentario, pero en buena. No quiero que lo tomen a mal, porque a mi siempre me toca el premiado. Cada vez que hago un comentario dicen: ‘La Maldonado hizo esto o este otro comentario’. Fíjate que estuve viendo, no sé porqué razón, vi el programa que tenía la Claudia Conserva, que ya no está, porque sabemos todos que está delicada de salud, y espero sinceramente que la recuperación de Claudia sea buena, rápida, y salga delante como corresponde. Una mujer joven, que no me cabe duda que debe estar luchando con dientes y muelas. Y que tengo la seguridad que va a salir adelante”, inició Maldonado, quien luego se fue en contra de las actuales panelistas de “Milf”.

Las críticas de Patricia Maldonado

“La pregunta del millón. ¿Por qué cuatro mujeres que pueden hacer un programa? (...) no tengo nada en contra de ninguna de ellas, no las conozco mayormente, creo que a una la he visto más que a otras, nada, por favor no piensen nada. Es que la Paty Maldonado me tiene mala (...)”, prosiguió.

“¿Por qué cresta no pueden hacer un programa entretenido, divertido, con humor, con todas las de la ley, pero con algo de contenido, amiga. ¡Por la cresta! Entonces, cuando yo veo un programa donde cuatro mujeres se pueden lucir y al revés, no se lucen y hacen estupideces. ¡Cáchate! Que no sé si fue el viernes o jueves, no me acuerdo, lo vi por coincidencia, no es que yo vaya a seguir esto. ¿Y sabes lo que estaban haciendo? Año 1980, Sábado Gigante. ¡Si lo sabe, cante! Una hora haciendo cosas que eran como irracionales”, se quejó la mediática, quien aseguró que con ese estilo las conductoras de “Milf” merecen más cuestionamientos que felicitaciones.

“Cuatro mujeres que se pueden lucir hablando de temas interesantes. No estoy hablando de temas muy espesos, que hablen de (Jean-Baptiste Poquelin) Molière, ni que hablen (Antón) Chéjov. ¡No! Pero es un programa que me dio cosa, porque es malo para ellas y malo para las mujeres, en general. Porque no me cabe la duda que la opinión debe ser: ‘¡Cómo se juntan cuatro mujeres para hablar puras huevadas!’, mi opinión, muy personal. Y cuando tu estás al aire estás expuesto a las críticas buenas y malas. Estoy en mi derecho de hacer la crítica”, agregó Maldonado, quien sobre el final de sus cuestionamientos les recomendó a las “Milf” buscar “temas interesantes para hablar”.

“Está la Berta Lasala, otra niña que no conozco y he visto en mi vida y la otra que bailaba animando (...) pero hay 150 millones de temas interesantes para hablar. ¡No, mujeres viejas, señoras! Hay miles de temas que ustedes pueden enfrentar, pero no el si sabe canta”, finalizó.