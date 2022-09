Berta Lasala sorprendió a compañeras de “Milf” con honesta confesión: “Me encontraba tan fea”

La actriz Berta Lasala sorprendió este miércoles a sus compañeras de panel en el programa “Milf” al reconocer que no se sentía conforme con su look cuando participó en la novela “Rossabella”.

Fue cuando Lasala comentó su experiencia en dicha teleserie de Mega que, pese a los variados halagos que recibió de sus colegas, al mostrar un afiche de la novela, hizo una inesperada confesión.

“En la teleserie de Mega, Rossabella. ¿Eras tú la del afiche? (...) ¡Oye, pero eras estupenda!”, señaló Gabriela del Río a la actriz, quien luego de reconocer que su rostro adornaba el afiche, afirmó que dicha imagen suya no le traía buenos recuerdos.

La confesión de Berta Lasala

“Todas las rosas arriba. Y yo que me encontraba tan fea en ese afiche. Era inseguridad. Y el pelo me lo encontraba horrible, crespo, así como motudo. Me encontraba media cuma. No encontraba como que me me veía tan linda”, aseguró Berta, quien incluso apuntó a que esos años -1997- su preocupación no pasaba por verse bella.

“En ese tiempo no estaba ‘ni ahí’ con mi belleza (...) ahora que pasan los años y uno se ve ahí, dice: ‘Qué linda’”, agregó.

Sus dichos fueron refrendados por sus compañeras del programa de TV+, quienes le aseguraron a la actriz que, en general, las mujeres no se sienten “tan lindas”, porque tienden a “tirarse para abajo” más que a reconocer que realmente son guapas.

“Sí, amiga, uno siempre se tira para abajo y tiene que tirarse para arriba. Era regia”, cerró.