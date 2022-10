“No es para ofuscarnos...”: Karina Álvarez enfrentó tensa entrevista en vivo con apoderada del INBA

La televisión en vivo tiene esos momentos inesperados que pueden resultar un verdadero acierto o algo difícil de informar. ESto último fue lo que se vivió en la emisión de este miércoles por la tarde del programa Contigo en Directo de CHV.

Tal como consignó el portal Página 7, todo ocurrió mientras Karina Alvarez intentaba tener una declaración de una apoderada del INBA, en el marco de las manifestaciones que se han registrado en el exterior del establecimiento.

Durante esta jornada, y por segundo día consecutivo, se registraron ataques al cuartel del Ejército que se encuentra cercano al recinto educacional, en donde incluso habrían lanzado una molotov al interior.

Carmen Luz, nombre de la apoderada, le aseguraba a la conductora del espacio informativo que desde el recinto militar estarían hostigando a los estudiantes lanzando proyectiles, y para ello envió un video a producción.

“Tú me pediste pruebas, y yo las estoy mandando”, dijo la entrevistada, mientras que Álvarez le respondió que “tú pronunciaste acusaciones de hechos que son graves y para eso hay que tener pruebas”.

Pero las pruebas no fueron claras para la periodista: “Te pido Carmen Luz que tomemos el tema con altura de miras. No creo que sea para ofuscarnos tanto. Es muy complejo saber de dónde viene cada cosa”, sostuvo.

Ante esa aclaración, la apoderada dijo que “lo más fácil siempre es condenar a los estudiantes”, mientras que Karina Álvarez le hizo ver que estaba alterada: “El ‘desde’ para conversar es que te tranquilices, porque si no, es imposible”.

Carmen Luz seguró que estaba “tranquila” y aclaró que “yo no digo que tú los condenes, pero generalmente se les condena y mucho”. Además, sostuvo que a los estudiantes “no les interesa ‘farandulizarse’. No sé por qué tiene que ser con ustedes, si no se han conseguido cosas cuando la tele se ha involucrado”.

Karina discrepó con ella inmediatamente: “Yo tengo una visión completamente distinta. Por algo elegimos carreras distintas y tenemos perfiles diferentes. Yo creo que sí es una vía de visibilización de problemas que no son acogidos por las autoridades”, expresó.

“Una de las razones por las que estudié Periodismo fue precisamente esa…”, dijo, mientras era interrumpida por su entrevistada que generó un tenso momento entre ambas: “Quiero terminar de hablar”, insistió Álvarez

“La razón por la que estudié Periodismo es para ser una herramienta para darle voz a la gente que no es escuchada, como ocurre en este caso. Ese es el objetivo que hemos abordado en este programa” , indicó la conductora de Contigo en Directo.

Por último, la apoderada se defendió diciendo que “nadie que es tratado constantemente de delincuente, quiere hablar con alguien que los trata así”.

