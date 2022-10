Polimá Westcoast quedó en llamas tras ser confirmado con su show en el Festival de Viña

Polimá Westcoast celebró este miércoles junto a sus seguidores de redes sociales la confirmación de parte de la organización y el municipio viñamarino de su show para el próximo Festival de Viña del Mar.

El artista urbano, quien junto a Paloma Mami fueron los primeros nacionales en ser confirmados por la alcaldesa Macarena Ripamonti como parte de la oferta musical juvenil en la Quinta Vergara, realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram donde dio rienda suelta a sus emociones tras confirmarse su sueño de presentar su espectáculo en el mayor escenario musical chileno.

La alegría de Polimá Westcoast

“¡Estoy muy feliz de esta gran noticia! Nos vemos con el ‘Mega Ultra Hiper Semidios Kiii’ sobre este gran e importantísimo escenario”, escribió Polimá en sus historias de Instagram, mismo espacio donde agradeció la gestión de Diego Sagredo, el mánager de los principales exponentes de la movida urbana chilena.

“El fadel (Sagredo) siempre me trae buenas noticias. ¡Atentos!”, agregó el cantante nacional, quien minutos después apareció en un live de la red social junto a la edil Ripamonti, a quien le confesó que participar del Festival era algo muy emocionante para él, porque desde niño lo veía por televisión y siempre se ha declarado un fanático del evento.

Polimá Westcoast. Fuente: Instagram @richboywest.

“¿Saben? Yo sé que hay mucha gente que me apoya desde mis inicios y de verdad estoy muy agradecido. No sé cómo explicárselos, pero tengo una sensación en la guatita de emoción”, afirmó el cantante, quien no dejó de reconocer su inmensa alegría por alcanzar un importante logro en su carrera musical.

“Los amo mucho y en estos momentos estoy amando mucho la vida y no paro de sorprenderme con todo el cariño de ustedes. (Esto es) obra de Dios, del fruto del esfuerzo y trabajo (...) ningún día descanso y no pienso hacerlo porque el amor por la música me impulsa y me impulsa. Los amo mucho, infinito. A continuación, lo mejor de lo mejor”, cerró.