Rodrigo Díaz explicó viralizada frase “La despechá” en evento con Angélica Castro

El bailarín Rodrigo Díaz explicó a Publimetro la polémica frase “La despechá” que le dijo en un evento de la Teletón a Angélica Castro, la cual fue vista por los cibernautas como un bullying directo a la animadora, tras la infidelidad que cometió su marido Cristián de la Fuente. Sin embargo, los motivos fueron totalmente distintos y reconoció estar “muy triste” por lo sucedido.

“Nos despedimos con la despechá, Angélica Castro”, fue la frase que lanzó Díaz, quien luego aplaudió y la abrazó, antes de despedirla del escenario y bailar la famosa canción de Rosalía, sin darse cuenta de los efectos que sus palabras tendrían posteriormente en cientos de usuarios de redes sociales.

“Lamento muchísimo que esta cuestión sea noticia. De verdad que no me di cuenta hasta ayer que me llegó la publicación”, comentó de entrada, afirmando que la canción de la española la venían practicando hace semanas y todo fue parte de una desafortunada coincidencia con su actual situación sentimental.

”La despechá es un Challenge, una coreografía que hicimos el día de la Teletón con toda la gente que estaba ahí y además una coreografía que grabé con Angélica, que está en mi Instagram, hace un mes atrás, entonces no le vi la mala intención”, señaló con sinceridad y notablemente afectado con la situación, puesto que sin quererlo se llenó de negativos comentarios en su contra.

“Adoro a la Angélica”

“No me di cuenta, o sea, no hubo ninguna mala intención. La idea era terminar bailando todo el challenge que la gente se había aprendido”.

Además, reconoció que tiene la mejor de las ondas con la examinadora del programa “Aquí somos todos” de Canal 13 y señaló que estuvo “muy triste” con la polémica.

“Lamento muchísimo estar involucrado en una polémica que no suma en lo absoluto. Entonces, me da mucha tristeza el chascarro del que soy protagonista, no me hubiese gustado ser protagonista de esto, porque no me gusta, pero lo lamento, lo lamento de verdad, no me di cuenta. Ayer estaba super triste por eso. Adoro a la Angélica. Ella y yo sabemos que fue sin mala intención”, sentenció.