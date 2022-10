“Uno no siempre sale o llama la atención”: Angélica Castro se presenta en evento y evita polémica de Cristián de la Fuente

Sin ofrecer mayores antecedentes respecto de la situación que enfrenta estos días luego de revelarse un video en el que su marido, Cristián de la Fuente, fue captado besándose con una joven mexicana en un local azteca, Angélica Castro habló escuetamente de su actual estado de ánimo tras la infidelidad de su esposo.

Fue en medio de un evento de la cadena Tottus, donde la animadora fue invitada para participar en la reapertura de un supermercado ubicado en la comuna de Vitacura, que Castro fue abordada por radio ADN, emisora donde la modelo y también actriz declaró que por “acuerdos comerciales” tuvo que asistir al lugar.

La respuesta de Angélica Castro

“Quería venir a conocer esta reapertura maravillosa (...) es impresionante la variedad. Me gusta ir al super y no que me lleven las cosas a la casa porque a mí me gusta ver, tocar, leer etiquetas”, inició el breve diálogo Castro, quien apoyada por una par de mujeres, que según la emisora radial impidieron “cualquier pregunta sobre el escándalo de su esposo en tierras aztecas”, dio pocas luces de su actual estado anímico y sí explicó porqué ha estado presente en variadas actividades públicas, como la “Zumbatón” que se hizo viral en redes sociales al bailar la canción “Despechá”, de la española Rosalía.

“Tenía varios acuerdos (...) todo el año estoy siempre igual, lo que pasa es que uno no siempre sale o le llama la atención. Pero tenía varios acuerdos comerciales”, agregó.

Sobre el final, e insistiendo en ofrecer una imagen ajena a cualquier conflicto con su marido, quien en variados medios -redes sociales y entrevistas en México- ha pedido disculpas a su familia por su acción, la figura televisiva aseguró que, por lo menos, “todo el año ha sido bueno” en material laboral.

“Estoy con bastante trabajo gracias a Dios. Todo el año ha sido un buen año”, cerró.