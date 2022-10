“Nosotros somos los líderes”: JC Rodríguez no se intimidó por exitoso debut de Karen Doggenweiler

Karen Doggenweiler apareció esta mañana en Mucho Gusto logrando agitar las aguas de la dura competencia matinal. Todo, porque luego de bastante tiempo liderando la sintonía, el programa conducido por Julio César Rodríguez, Contigo en la Mañana, fue empatado por el espacio matutino de Mega donde apareció la ex rostro de TVN.

¿Qué pensaría Julio César de este exitoso debut de Doggenweiler? Sergio Rojas, panelista de Me Late (TV+), lo llamó para responder esa pregunta y logró una respuesta contundente que dio a cononocer en el programa farandulero.

Según consignó el portal de espectáculos Miraloquehizo.cl, el JC que le dicen respondió sin problemas: “Él me dice que hoy era un día difícil, lo reconoce. Comienza a sacar su espíritu de Julio César. Yo le digo si no se juntaron antes para analizar la competencia y él me dice que es raro juntarse antes porque no saben que traen ellos, si después se manifiesta una tendencia o contenidos que hay que equiparar, igual nosotros nos juntaremos”.

Rojas contó que el animador de Chilevisión agregó que “Karen es muy buena, pero no te vas a desarmar tú porque alguien llega al lado. Ellos son los que tienen que armar algo nuevo y novedoso, si nosotros somos los líderes a pesar de la entrega del prime y que Mega le gana a CHV en el día” .

“Es la competencia la que está mutando, no nosotros. Si Mega, Canal 13 o TVN cambian sus animadores, es una pega de ellos mostrar algo atractivo, no de nosotros”, sentenció Julio César Rodríguez sin mostrar signos de preocupación ante el arribo de la figura que estuvo 30 años en TVN y ahora será uno de los rostros principales de la mañana en Mega.

