Patricia Maldonado defendió a Gonzalo de la Carrera por dichos a diputada Schneider: “¿Dijo alguna mentira el señor?”

Repudio por dichos de Gonzalo de la Carrera a diputada Emilia Schneider: “No puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar...”

“De la Carrera dice que yo miento porque no puedo abortar ni menstruar. Lo tengo clarísimo, soy una persona trans ORGULLOSA. Eso no me impide ser feminista”, respondió la parlamentaria.