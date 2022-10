Juan Cristóbal Meza ahora sí sacó la voz: “No estoy en condiciones morales, éticas, incluso emocionales para explicar la conducta de Nicole (Block)”

El exmarido de Nicole Block, respondió nuevamente a las acusaciones de abuso de la actriz, pero esta vez de forma más concreta, dejando de lado los mensajes crípticos en Instagram. “Debido a las graves acusaciones de las que he sido, objeto debo aclarar: jamás he abusado ni psicológicamente ni físicamente de una mujer”, escribió en su Instagram.

Agregó que “no estoy en condiciones morales, éticas, incluso emocionales para explicar la conducta de Nicole. Eso tendrán que hacerlo los mismos que la utilizan para vender sus titulares y su prensa basura”.

Con anterioridad, Meza citó al filósofo Jacques Derrida: Lo relevante en la mentira no es nunca la intencionalidad del que miente. La mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad: en el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en su acción discursiva referida a los otros. Lo decisivo, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira”.

La acusación de Block

“He guardado silencio por años…Pero ya no más. Ex marido o marido: Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy…”, partió diciendo en su denuncia estampada en Instagram.

Ya después de este relato, la actriz hizo una nueva reflexión: “me encuentro emocionalmente agotada...quiero agradecer de corazón los miles de mensajes que he recibido: apoyándome y validándome”.

“No se imaginan lo importante que es para mí sentir su apoyo y sentir que, no estoy sola en esto...muchas gracias”, precisó.