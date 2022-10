“Me quedo con Masterchef”: Leonora Saavedra tras eliminación del “El discípulo...” en CHV

La última eliminada del “El Discípulo del Chef”, Leonora Saavedra, destapó la olla respecto a su participación en el concurso culinario y reclamó que hubo cosas que no le gustaron para nada, señalando, incluso, que se quedaba con el formato del programa de Canal 13,“Masterchef”, señaló a Página 7.

Tras su salida, dijo que no quedó conforme con el plato que le tocó preparar y lamentó no haber tenido la valentía para decirle al chef, Ennio Carota, que no realizaría la preparación que le pidieron y por el cual terminó llorando en su última participación.

“Lloré porque hubo situaciones que no me gustaron. Yo siempre he respetado la cocina y me tocó hacer camarones al pilpil, pero los camarones estaban malos, pasados, y se me dijo ‘hazlo, no más’”, comentó.

Además, reconoció que sus lágrimas fueron “de impotencia, porque sabía que ese plato iba malo, pero tenía que acatar la orden de mi chef. Lloré por no tener más cojones de decir ‘no, no voy a presentar este plato’”, señaló al medio.

“No aprendí mucho”

Pero sus críticas no quedaron ahí, porque también reclamó que no aprendio tanto como sí lo hizo cuando debutó en Canal 13.

“De aprender, no aprendí mucho, porque el formato es muy diferente a Masterchef. Había cosas que no me gustaban y cosas que echaba de menos. Lo que no me gustó es que no te asombrabas, estaba todo pauteado, las recetas, todo lo que había que hacer, no te dejaban ser, no eras tú. La Leo nunca se lució”, se lamentó.

Por lo mismo, le preguntaron con que formato se quedaba y respondió sin pelos en la sopa.

“Me quedo con el formato de Masterchef, porque ahí uno se luce como cocinero, te dejan fluir y que seas tú”.

Respecto a su excompañero, Nacho Román y su abrupta salida de CHV, dio a entender que se habría hecho la “vístima”.

“Lo del Nacho era una bomba de tiempo, llegó súper hiperventilado, era otra persona, y siempre se justificó con que el canal lo quería afectar, siendo que no era así. A ninguno se nos puso una pistola en el pecho para aceptar este proyecto, Él llegó con una postura muy diferente, que lamentablemente a la mayoría de los participantes les molestaba”, agregó.

Finalmente, señaló que si el ganador “es por marketing”, este será “Yuhui”.