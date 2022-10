“Qué fina, tirando el perro”: Pancha Merino y el mechoneo que sufrió en bar capitalino

La actriz Francisca Merino recordó en el programa “Podemos Hablar”, la pelea que protagonizó con una archienemiga en un bar capitalino por problemas que arrastraban desde la infancia y que aún recuerda con ira, por los menos así quedó demostrado en el capítulo que saldrá emitido esta noche bajo la animación de Jean Philippe Cretton.

“Hace como tres años estaba en un restaurant y cacho que había una mujer que yo detesto como de los diez años y la sigo detestando y cada vez más. Me ha hecho daños importantes, cosas importantes que quiero perdonar para no encontrármela en otras vidas”, comenzó relatando.

“Ya había tomado un par de copas y se me olvidó lo zen, se me olvidó lo budista, todo y fui a buscar a una amiga que estaba ahí mismo, en otro sector, pero en realidad yo no estaba buscando a una amiga, estaba viendo si me encontraba con esta estúpida y me encuentro con ella…. Fea, siempre ha sido fea y ahora de vieja peor y algo pasó, tuvimos un par de diretes, pero bien disimulada, me doy media vuelta y me tira el pelo hacia atrás… me dio una vergüenza, y yo le digo… qué fina, qué elegante tirando el perro….”, confesó la exAdrenalina, respecto a la pelea al más estilo de su recordado personaje Cathy Winter.

Sin embargo, a pesar del odio parido, aseguró que prefirió mantener la compostura para evitar que se filtrara la polémica.

”Tenía puras ganas de darme vuelta y pegarle, agarrarme a mechoneo, ser la más ordinaria, pero te juro, me arranqué, pero no por miedo, por mi dignidad y mi honra, ante todo, yo jurando que nadie se había dado cuenta…. El tipo que andaba esa noche me dijo que me pasé de elegante, etc…”

Sin embargo, a pesar de la discreción, al día siguiente se dio cuenta que el altercado no había pasado desapercibido.

“Me encuentro con la Kika Silva y me dije panchaaaaa te agarraste a mechoneo, todo el mundo supo esto…. Qué vergüenza”, remató.