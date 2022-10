Pamela Díaz reconoció que su exmarido pasó una noche recluso por deudas de pensión alimenticia

Pamela Díaz confirmó este jueves las informaciones que diversos medios de espectáculos dieron respecto de la reclusión nocturna que pasó el empresario y exmarido de la mediática, Fernando Téllez, por mantener impaga la pensión alimenticia de la hija que ambos tuvieron durante su matrimonio.

Fue en un Live de Instagram del diario El Centro, de Talca, donde la figura televisiva le confesó a su amigo Ignacio “Nacho” Gutiérrez y al abogado Nicolás Salhus, conductor del streaming, los problemas que por años ha tenido con Téllez y su anterior marido, Manuel Neira, para conseguir apoyo económico en el cuidado de los hijos que tuvo con ambos.

“Las pensiones alimenticias son un desastre”, inició la influencer, quien fue entrevistada por Gutiérrez y Salhus en el contexto de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Responsabilidad Parental, que dispone de variados mecanismos para conseguir el pago efectivo y oportuno de las pensiones alimenticias.

La confirmación de Pamela Díaz

“Oye, Pamela, salió en un portal, porque me lo mandaron ahora, que había tenido reclusión nocturna uno de tus exmaridos por la pensión. ¿Qué de verdad hay en eso?”, preguntó Nacho a su amiga, quien sin hacerse demasiado problemas respondió con una contundente afirmación a la reclusión del empresario.

“Sí, Fernando Téllez, porque Manolito (Neira) paga su pensión, después de 14 años, si la pagó ahora. Pero paga ahora, porque 14 años nada, poh. No, nunca, ni existió”, afirmó Díaz, que si bien explicó que luego de sus separaciones nunca más volvió a tener alguna relación con el empresario y el exfutbolista, no ha tenido problemas en permitirle a Neira ver a sus dos hijos.

“Cuando me separé nunca tuve una relación con Manuel. Hola y chao. Y cuando él quiere ver a los niños no tengo ningún problema en que quiera venir a verlos todos los días acá, a cada rato. Si se quiere ir de vacaciones, ahí están. ¡Llévatelos 15 días a los niños! Los 15 días te los paso. ¿Un mes? Un mes te los paso, con colación, con ropa nueva, si querís (sic)”, contó la Fiera, quien también aclaró que en su momento no quiso demandar al deportista porque ella tenía una buena situación económica gracias a la televisión.

“No lo quise demandar porque sentí que no era necesario. A mí me iba muy bien, ahora igual me va bien, pero antes como tenía un sueldo en TV que era mes a mes, y cuando me echaron ahí quedó un vacío como ‘Oh ¿Qué hago? No tengo la misma plata de antes. Obviamente me va bien en otras cosas, pero era buscar más pega. Cachai que a veces tenía que estar horas fuera de mi casa, más que antes. Entonces dije ‘uta, no me la puedo llevar sola yo, no corresponde. Y cuando a él le pedía plata, se hacía el tonto”, prosiguió.

Sobre el final, y muy atenta a los consejos y explicación respecto de la nueva ley parental que le daba el abogado, Pamela se desahogó preguntando “¿cuándo vamos a ver eso? Estoy tantos años escuchando eso”.

“La pensión alimenticia del finao que se fue preso, dos años que no me paga. Yo digo, es un cansancio, porque no puedo estar todos los meses viendo mi libreta si me depositó o no (...) a veces te depositan $15 lucas y se ríen de uno”, cerró.