“Para que no la hagan hueo...”: Perla Ilich denunció estafa en bencinera

La gitana compartió en sus redes sociales un video relatando la alarmante situación que vivió cuando fue a cargar combustible

Una indignante situación vivió Perla Ilich en una bomba de bencina, donde aseguró que fue estafada, puesto que tras cargar combustible se dio cuenta que le bombero no echó “ni un litro”, quedando en panne metros más adelante. Razón por la cual subió un video con un furioso reclamo, que dieron a conocer en el portal “Mira lo que hizo”.

“Para que la gente sepa, que la bencina está por los cielos, uno viene a echar bencina, te pasan la boleta, dicen que te echaron y la bencina no está, no te echaron ni un litro. Para que la gente sepa y no la hagan hue... La situación está difícil”, denunció la exchica reality de Canal 13.

Lloró de rabia

Según su relato, el trabajador le habría hecho creer que le puso gasolina en el estanque del vehículo, pero el hombre se habría quedado con el dinero sin realizar la carga, motivo por el cual su auto se detuvo saliendo de la bencinera, aunque por suerte logró ser asistida. Sin embargo, al momento del reclamo, aseguró que el trabajador se largó a reír y ella terminó llorando de pura rabia.

“Aquí está mi boleta, saliendo de la bomba, a cuatro cuadras me quedo botada, me tuvieron que ayudar a empujar nuevamente a la bomba, porque no se me echó bencina y el chico que me atendió dice que tengo que mandar un correo o echar nuevamente bencina para ver si la aguja va a subir”, agregó la ex participante de El Discípulo del Chef ante sus seguidores.

Además, agregó que “aunque uno eche 5 o 10 mil pesos, uno trabaja y paga esa plata, para que más encima te vengan a estafar”, expresó al compartir lo ocurrido, advirtiendo a sus seguidores que no pasen por el mismo mal rato y siempre estén atentos al momento de echar combustible, puesto que, al parecer, las malas prácticas están a la orden del día.