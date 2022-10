“No sean envidiosos, este es mi cuerpo”: Coté López sacó las garras y defendió su nueva intervención estética

Hace solamente un par de días que Coté López decidió decirle adiós a su “ombligo de mamá” con una nueva cirugía estética. Sin embargo, desde que expuso este proceso se ha llenado de críticas de parte de los usuarios de las redes sociales.

La modelo explicó que este procedimiento lo hizo para mejorar la apariencia de su abdomen, en este caso el ombligo, el cual se había estirado debido a sus múltiples embarazos.

Esta decisión le ha traído varios comentarios negativos en Instagram, por lo que decidió salir a defenderse: “Mi gente, me han preguntado un montón cómo va el lifting de ombligo. Primero les voy a aclarar una cosa porque apareció en todos los diarios ‘el nuevo ombligo’, ‘la nueva intervención: es mi mismo ombligo, no me lo han cambiado”, expuso.

Posteriormente, contó que “solo me agarraron con un tubo para que presione, no tengo nada más. Me agarraron con un hilo de aquí a acá y este tubo tengo que mantenerlo para que haga una fibrosis, entonces así no voy a tener arrugas en el ombligo”.

“No es más que eso, mi guata sigue siendo la misma, mis pechugas siguen siendo las mismas, pero no es que me operé entera. Yo hago ejercicio mi gente, no sean envidiosos, este es mi cuerpo, es la primera vez que me hago algo en la guata”, aclaró finalmente en la plataforma web.

Acá te dejamos una imagen de cómo va el procedimiento estético: