Coté López mostró cómo cambió su “ombligo de mamá” tras someterse a curiosa intervención estética

Por eso, sus más de dos millones de seguidores se enteraron durante la mañana de este jueves 29 de septiembre, la rubia les mostró, mediante sus historias de Instagram, cómo fue a arreglarse lo que ella misma llamó “ombligo de mamá”.

En sus historias de Instagram fue mostrando cómo, ayudada por una amiga, arribó hasta la clínica donde le pusieron una bata médica abierta, mostrando cómo es su abdomen cuando está erguida. Según explicó, con la intervención a la que se sometería, el ombligo le quedaría más estirado.

“Aquí está antes del ‘ombligo de mamá’”, escribió sobre la imagen, para luego apuntar las razones que la llevaron a tomar este procedimiento médico.

“Creí que lo tendría así para siempre, porque no me quería cortar la guata (ya estaba asumida y no me estresaba), pero el doctor me convenció de que me hará algo muy piolita y me mostró hermosos resultados sin tener que hacerme abdominoplastia, porque es muy poco para tanto”, reflexionó.

Minutos más tarde subió la primera imagen, en la que muestra el resultado de su nuevo ombligo, el cual tiene una pequeña incisión en su interior. Finalmente, informó que en un tiempo más mostraría el resultado definitivo, aunque ya se puede apreciar un importante cambio.

“Ya ahí está, en dos semanas más les muestro el antes y después parada. Gracias @clinica_cince”, indicó.

Instagram Coté López

