“Compartir esto con ella es un sueño”: Yann Yvin debuta como actor en gira circense con su hija

Yann Yvin, el cocinero francés que hace sudar a los participantes de “El discípulo del chef” con sus críticas evaluaciones de las preparaciones que realizan para salvarse de la eliminación del estelar de CHV, por estos días inició un nuevo derrotero en su carrera artística.

Una experiencia actoral, inédita en su vida, y en la cual no está solo, puesto que su estreno en las tablas lo realiza de la mano de su hija Valentine (25 años), con quien integra un elenco de más de 50 personas que junto al circo Isalsana ofrecerá desde este miércoles, y por dos meses en un recorrido por todo el país, una obra dedicada a los niños y la alimentación saludable.

Un desafío, reconoce el chef galo, quien en entrevista con lun.com profundizó hoy lo que ya en su cuenta de Instagram había contado hace unos días. Que cumplía un sueño impensado de compartir el escenario con su hija trapecista.

La nueva experiencia de Yann Yvin

“Te cuento (...) te cuento algo increíble (...) Así parte mi primer texto de la obra circense @circo_islasana. Además, que orgullo más grande para un padre (estoy chocho), compartir esa aventura profesional con mi hija artista trapecista @valeyvin”, publicó Yvin en la red social.

“Después de un mes de ensayos, nos vamos de gira por todo Chile. 18 ciudades, 71 shows. Espero poder compartir esa maravillosa obra de circo con artistas internacionales y nacionales de primer nivel (...) con ustedes. Y entregar el mensaje que es el tema principal de la obra: no desperdiciar la comida y compartir en familia alrededor de la mesa. Los informaré cada vez que llegaremos a una nueva cuidad (...) nos vemos muy pronto (...) un abrazote”, agregó el chef, quien reconoce de entrada en el diario nacional que sus primeras aproximaciones actorales fueron más difíciles de lo que imaginó.

Compartir esto con mi hija es para mí un sueño, muy bonito. Quizás nunca más tengamos la oportunidad de hacerlo. — Yann Yvin

“La idea del show es bien teatral, yo interpreto al personaje principal, un chef que les enseña a los niños a comer saludable, nunca había actuado, es difícil. Lo bueno de este trabajo es que comparto escena con Valentine, quien hace un show de trapecio, entre otras cosas”, cuenta.

Precisamente, ese vínculo laboral con su hija es el que más entusiasmado tiene a Yann.

“Compartir esto con mi hija es para mí un sueño, muy bonito. Quizás nunca más tengamos la oportunidad de hacerlo. Imagínate, hace semanas estamos preparando el show y estaremos de gira dos meses, por 18 ciudades. Y todo, juntos”, indica con evidente entusiasmo, aunque de inmediato prefiere ponerle paños fríos a la experiencia junto a Valentine.

“Creo que a veces, al trabajar con la familia, uno puede generar la tendencia de juzgar más al otro, de decir, por ejemplo: ‘Deberías haberlo hecho así o de esta forma’. Nos tratamos de ayudar y si nos tenemos que criticar, lo hacemos. Es un tanto difícil eso, porque ahí nos damos cuenta que somos críticos entre sí. Si no me sale algo, ella me lo dice de inmediato. Yo también le digo si creo que le falta algo en algún movimiento. Pienso que hay una mirada más profesional durante el trabajo. Podemos decirnos las cosas a la cara. Quizás a veces me dice cosas como ‘déjame tranquila, yo sé lo que tengo que hacer’”, explicó.

“Como a padre uno ve a los hijos como niños chicos. Entonces, tengo dificultad de dejarla un poco sola, siempre estoy un pelín detrás de ella. Seguramente ella quiere más aire, pero uno se preocupa. Para bien o para mal, los padres tendemos a hacer esto”, cerró.