“Lo estaba pasando mal hace un año”: Ivette Vergara reveló maltratos en “Mucho Gusto”

Hace solamente un par de días se confirmó que Ivette Vergara regresa a TVN y que estará a cargo de la animación del Festival del Huaso de Olmué. En este contexto, la comunicadora estuvo como invitada en el programa de la señal “Buenas noches a todos”, en donde reveló los motivos de su abrupta salida de “Mucho Gusto”.

“Eso habría que preguntárselo al productor ejecutivo, no fue mi decisión, pero si lo estaba pasando mal hace un año, entonces estaba adelantándome y quería irme”, declaró de entrada.

Según las palabras de Ivette, habría visto actitudes que no le agradaban dentro del estudio de Mega. “No me gusta el maltrato a la gente y vi maltrato con otras personas, conmigo no porque me hago respetar. Kathy Salosny, lo pasó mal, hubo gente que lo pasó mal y no me gustaba, y a mí me pasó lo mismo”, detalló.

“Al aire a veces quería dar la opinión y no me daban la palabra y eso era una falta de respeto, porque yo era matea y me quedaba hasta las 1 de la mañana estudiando y al día siguiente no te consideraban, y yo decía que no puede ser”, aclaró en el programa de Eduardo Fuentes.

La comunicadora aseguró que sí intentó buscar una solución al problema y habló con la producción del matinal en varias ocasiones. “Lo planteé muchas veces y era como ‘bueno, se toma la moción’ y ahí quedaba”.

Sin embargo, enfatizó en que “lo pasábamos bien, pero hay ciertas alarmas que se muestran” y que no tuvo mala relación con ninguno de sus excompañeros tras abandonar el programa.