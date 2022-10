“Diferencias editoriales...”: Panelista de Me Late analiza las razones del término del programa

Un verdadero balde de agua de fría recibieron esta mañana los panelistas del programa de farándula y espectáculos, Me Late, de TV+.

Todo, porque hace pocas horas, el mismo canal emitió un comunicado confirmando la salida de Daniel exHuevo Fuenzalida de la pantalla y junto a él, el anuncio de que el programa llega a su fin.

Las razones no están del todo claras, pero apuntan a una diferencia en la línea editorial del canal con lo que se estaba realizando en el espacio farandulero.

De hecho, en los últimos capítulos se emitió una entrevista en vivo a Marlene de la Fuente, esposa del periodista Iván Nuñez, que muchos tildaron de problemática y creen -sobre todo en Twitter- que podría ser la polémica que rebalsó el vaso de la paciencia de los ejecutivos de TV+.

Marlene contó detalles sobre su vida privada y de cómo se enteró de la infidelidad de Iván por teléfono. Sin embargo, ella reveló que sacó adelante a su familia y a sus hijos. Aseguró que sus hijos “no tienen por qué bajar la calidad de vida que llevaban por culpa de las malas decisiones de su padre”.

Esto unido a una demanda que Iván Núñez realizó en contra del periodista Sergio Rojas, aumentaron las especulaciones con respecto a las verdaderas razones que habrían hecho tomar la decisión de terminar con el espacio -que efectivamente- “tenía la mejor sintonía del canal”, aseguró Luis Sandoval, periodista del espacio que habló esta mañana con Publimetro.

“Fue súper abrupto todo”

“La decisión se nos comunicó hoy día al medio día, nos juntamos en un local de providencia”, partió revelando a Publimetro el periodista Luis Sandoval, quien venía saliendo de juntarse con sus colegas de programa, todos igual de descolocados que él.

“Daniel nos contó que a él, después del programa de ayer, a las siete de la tarde, le comunicaron que Me Late no sigue, tiene que ver quizás con diferencias editoriales” , juró Luchito.

Le consultamos directamente si lo ocurrido con Iván Núñez y Marlene de la Fuente tuvo algo que ver con esta decisión, a lo que el comunicador respondió: “No sé si tiene que ver con lo que me preguntas, no es parte de los motivos, fue súper abrupto todo esto y estamos todos en shock, de verdad es que estoy súper impactado, no lo puedo creer, el programa más exitoso de TV+, el que más sintonía tenía sin duda, el que más televidentes logró atraer durante todo este tiempo”, se lamentó.

Además, Sandoval agregó que “hoy día fuimos a un local en Providencia y toda la gente sacándose fotos con todos nosotros, nos decían ustedes son nuestra compañía durante mucho tiempo, por lo tanto me parece increíble esta decisión”.

Indicando que todavía todo le parece difuso y tan raro, no logra dar con las razón exacta de la cancelación de Me Late: “Desconozco lo motivos que llevaron a tomar esta radical decisión, pero para mí es de verdad increíble, estamos devastados, yo estoy devastado, estoy impactado”, finalizó