“Mucha precaución, estamos con un tema delicado”: cercanos a Amaia Montero en alerta por salud mental de la artista

Gran preocupación han provocado estos últimos días una fotografía y publicaciones que la cantante española, Amaia Montero, ha compartido en su cuenta de Instagram, y que alertaron tanto a sus seguidores como a la prensa hispana, que este lunes dio luces del incierto estado de salud mental de la artista.

Según informó el sitio 20minutos.es, varios cercanos y familiares de la vocalista de “La Oreja de Van Gogh” han dado cuenta de su preocupación por la cantante, quien reapareció “hace una semana” en redes sociales para anunciar su “vuelta a la música” con “un nuevo disco entre manos”, pero al poco andar en su red social empezó a combinar una serie de enigmáticas publicaciones con una foto en blanco y negro, donde “se le puede ver despeinada, sin maquillar y con una expresión bastante serie y envejecida”.

El incierto estado de Amaia Montero

“Además, ha dejado varios mensajes como ‘si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?’ o ‘destruida’, como respuesta a sus fans, que se han mostrado muy preocupados por ella”, explica el medio español.

El tenor y alcance de los dichos de la artista, explicaron en el sitio hispano, fueron abordados por el periodista del programa “Fiesta”, Aurelio Manzano, quien aseguró que el “círculo profesional cercano a Amaia” aclaró que ellos no estarían relacionados a “ninguna campaña promocional ni de marketing” de Montero, para lanzar su nuevo disco.

“Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing”, afirmó.

Tan preocupante es la situación de Montero, que en el programa también dieron cuenta de los dichos de otra persona cercana a la artista, quien aseguró que la cantante está pasando por “un mal momento”.

“(Tenemos) mucha precaución, porque estamos con un tema delicado de salud. Un mal momento”, dijo.

Otros cercanos a la artista, como su director musical en América, aseguraron que lo más probable sea que a Montero le hayan hackeado su cuenta de Instagram. “Tengo una llamada suya de madrugada que no pude responder (...) le hackearon la cuenta. No lo hizo ella”, afirmó.